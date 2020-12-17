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Türk İklimlendirme Sektöründen Kolombiya’ya İhracat Atağı

Türk İklimlendirme Sektörü, 2020 yılının son sanal ticari heyet organizasyonunu Kolombiya’ya yaptı. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 1-4 Aralık 2020 tarihleri arasında Kolombiya’ya düzenlediği sanal ticari heyet organizasyonunu 149 adet iş görüşmesi ile tamamladı.

Türk İklimlendirme Sektöründen Kolombiya’ya İhracat Atağı

Kolombiya sanal ticaret heyetine ülkemizden 25 firma, Kolombiya’dan ise  34 farklı firma katılım sağlarken yapılan görüşmelerde ticari ilişkiler geliştirilmesine ve büyütülmesine yönelik pek çok konu firmalar arasında masaya yatırıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin açılışını yaptığı Kolombiya Sanal Heyet organizasyonuna Türk firmaları ısıtma, soğutma, tesisat, havalandırma ve klima ürün grupları ile iştirak etti. 

Kolombiya Sanal Heyet Organizasyonu, 30 Kasım 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Bogota Ticaret Müşaviri Türker Kocamış, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakanay ile heyet katılımcısı firmaların temsilcilerinin katılacağı bir bilgilendirme toplantısı ile başladı. 01-02-03 ve 04 Aralık 2020 tarihlerinde ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirildiği toplantıların akabinde telafi görüşmeleri de gerçekleştirildi.

Zoom programı üzerinden Kolombiya’da yerleşik İklimlendirme Sektöründen (HVAC Sektörü) ithalatçı, inşaat ve taahhüt hizmetleri ve danışmanlık sektöründen 34 firma yetkilisi ile yapılan görüşmelerde Türk firmaları toplam 149  iş görüşmesi gerçekleştirdi. 

2020 yılını Kolombiya Sanal Heyet Organizasyonu ile başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kolombiya Sanal Ticari Heyet Başkanı Murat Bakanay, şunları ifade etti: “Kolombiya, Güney Amerika’nın üçüncü büyük ekonomisi ve coğrafi konumu itibariyle Güney Amerika- Kuzey Amerika  geçişinde bulunduğu için ticari olarak  konumu çok stratejik. Bu nedenle İklimlendirme sektörümüzün hedef pazarlarından biri. Geçtiğimiz senelerde bu ülkeye fiziki olarak yaptığımız ticari heyet organizasyonlarında oldukça başarılı sonuçlar almıştık. O nedenle Kolombiya bu sene öncelik verdiğimiz ülkelerden biri oldu. 

Kolombiya’ya yaptığımız sanal heyet organizasyonumuz pandemi şartları ve iki ülke arasındaki 8 saatlik farka rağmen oldukça verimli ve sonuç odaklı bir şekilde geçti. Sanal heyet organizasyonumuza katılan üye firmalarımız ihracata dönüşecek birçok bağlantı gerçekleştirdi. Avrupa ülkesi olmamız ve  ürünlerimizdeki kalite algısının yüksek olması bu ülkedeki potansiyelimizin yüksek olmasını sağlıyor.  Pandemi ardından ülkeler ve sektörler arası ilişkileri sıklaştırarak bu potansiyeli daha da yukarılara çıkarmayı ve ihracat hedeflerimizi yükseltmeyi  hedefliyoruz. Firmalarımız için görüşmelerin ihracata dönmesi amacıyla toplantılar ardından da firmalarımıza desteğe devam edeceğiz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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