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Türk genci kripto paralara neden ilgi duyuyor?

Kripto para borsası Gate TR’nin Türk kullanıcılarına daha iyi ürün ve hizmet sunabilmek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Gate TR Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Didem Gülyuva, gençlerin kripto paralara ilgi duymasının ardındaki sebepleri açıkladı.

EKONOMİ 22.12.2022, 09:19
Türk genci kripto paralara neden ilgi duyuyor?

Global kripto para borsası Gate TR geçtiğimiz günlerde Türk kripto para pazarına ilişkin yaptırdığı araştırmanın sonuçlarını bir rapor halinde kamuoyuyla paylaştı. Borsa paylaştığı rapora göre Türkiye’de nüfusun yüzde 4,5’ine tekabül eden 4 milyona yakın insan kripto kullanıcısı olarak sınıflandırılıyor. Öte yandan bu 4 milyonun büyük bir çoğunluğunu ise gençler oluşturuyor. Öyle ki, Türkiye’deki 45 yaş ve üzerinde olan kripto kullanıcıları toplamdan ancak yüzde 10’luk bir pay alırken, 25-44 yaşları arasındakiler kripto para yatırımcılarının yüzde 71’ini oluşturuyor. 18-24 yaşları arasındakiler ise toplam kripto para yatırımcıları içerisinde yüzde 20’lik bir pay alıyor. GateTR Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Didem Gülyuva, Türk gencinin kripto paralara olan ilgisinin altında yatan nedenleri irdeliyor.
 

Teknolojik yatkınlık
 

Kripto paralar bugün yalnızca bir finansal enstrüman olarak değil aynı zamanda teknolojik bir gelişim olarak da öne çıkıyor. Bugün gençler neredeyse hayatımıza giren her teknolojik yeniliğe hemen uyum sağlıyor ve içselleştiriyor. Bu da aslında kripto paralardaki yoğun genç ilgisinin altında yatan temel nedenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Gençler kripto paraların altında yatan felsefeyi ve teknolojiyi hayatlarına kolayca entegre edebiliyor. Öte yandan bu teknolojinin gelecekte kullanılacağı potansiyel alanlar bugünden uyum sağlamaya yönelik bir istek oluşturuyor. Blockchain teknolojisi ilginin kripto paralarda yoğunlaşmasında büyük rol oynuyor. Farklı sektörler ve iş alanlarında da kullanılabilecek bu teknoloji kripto paraların gelecekteki yerine dair pozitif sinyaller veriyor.
 

Yeniliğe duyulan ilgi
 

Günümüzde hayatın birçok alanında sürekli bir değişim yaşanıyor. Orta yaşın altında olan insanların bu değişim sürecinin hem bir parçası olduğu hem de bundan faydalandığı görülüyor. Yine baktığımız zaman kripto paralar da aslında temel para olgusu için simgesel bir yeniliği temsil ediyor. Gençler de hem paranın bu dijital ortamda edindiği yer hem de blockchain teknolojisinin getirdiği yenilikler dolayısıyla kripto paralara ilgi duyabiliyor. Ayrıca son dönemde Web 3, NFT ve metaverse’ün gündemde edindiği yerin artması gelecekte kripto paralarla birlikte yaşanabilecek bir değişime işaret ettiği için birçok kişide heyecan uyandırabiliyor.
 

Enflasyon
 

Türkiye’de son dönemde enflasyon yüksek bir seviyede seyrediyor. Bu duruma karşılık birçok genç ise alım gücünü koruyabilmek adına kripto paralara yöneliyor. Gerek öğrenciler gerek de iş hayatına atılmış gençler kendi bütçeleri dahilindeki birikimlerini kripto paralarda değerlendirerek hem içinde bulunduğumuz dönemde bir ek gelir yaratma hem de geleceğe yatırım yapma çabası içerisine giriyor. Öte yandan enflasyonun yüksek seyri genç kripto para yatırımcılarının risk anlayışlarını da doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar enflasyon karşısında reel bir getiri elde edebilmek için yatırımlarında risk almaktan pek çekinmiyor.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#kripto #Gate TR
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