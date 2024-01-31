Türk Eximbank'tan İhracatçılara Rekor Düzeyde Destek

Türkiye'nin dış ticaret motoru, Türk Eximbank, ihracatçıların global pazarda rekabetçi kalabilmesi için kritik bir role sahip. 2024 yılında ihracatçılarımıza sunulacak olan 50 milyar dolarlık destek paketi, bu anlayışın en somut göstergesidir. Türk Eximbank, ülkemizin ekonomik büyümesine ve ihracat hedeflerine ulaşmasında lokomotif görevi görmektedir. Bu bağlamda, Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı desteklerin detaylarına ve bu desteklerin ekonomimize katkılarına daha yakından bakalım.

Türk Eximbank'ın İhracatçılara Katkıları

Türk Eximbank, Türkiye ekonomisinde ihracatın itici gücü olarak kabul edilen, alacak sigortası ve finansman desteği sunan öncü bir kurumdur. Kurum, ihracatçılara yönelik çeşitli finansman çözümleri ve sigorta hizmetleri sunarak, dış pazarlardaki rekabet güçlerini artırmaktadır. 2023 yılında ihracatçılarımıza sağlanan 19,6 milyar dolarlık nakdi kredi ve 22,4 milyar dolarlık alacak sigortası ile ihracatçılarımızın yanında olunmuş ve toplamda 42 milyar dolarlık bir destek sağlanmıştır.

KOBİ'lere Özel Destekler

Türk Eximbank, ihracatın tabana yayılması ve KOBİ'lerin uluslararası pazarlardaki varlıklarını güçlendirmesi için özel önem vermektedir. KOBİ'lerin banka desteklerine erişimini kolaylaştırarak, ihracatçılar arasında KOBİ payını %84,2 seviyesine çıkarmıştır. Bu oran, KOBİ'lerin ihracat ekosistemimizdeki önemini ve Türk Eximbank'ın bu alandaki etkin rolünü göstermektedir.

Sermaye Yapısının Güçlendirilmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan sermaye artışları sayesinde Türk Eximbank'ın sermaye yapısı güçlenmiştir. Bakanlık, 2023 yılında 10,1 milyar liralık bir sermaye desteği sağlamıştır. Bu destek, bankanın finansman kapasitesini artırarak daha fazla ihracatçıya ulaşmasını sağlamıştır.

2024 Yılı Hedefleri

Küresel ekonomik koşulların zorluklarına rağmen, Türk Eximbank 2024 yılında ihracatçılara 50 milyar dolarlık bir destek sağlamayı hedeflemektedir. Bu destek paketinin 24 milyar doları kredi, 26 milyar doları ise sigorta ve garanti hizmetleri olarak ayrılmıştır. Bu hedefle, Türk Eximbank ülkemizin ihracat odaklı büyüme stratejisine önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

"İhracatçıların finansmana erişim maliyetlerini azalttık"

Güney, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak için çok önemli bir adım atarak kredi teminat yapısını bankacılık sektöründeki uygulamalar doğrultusunda çeşitlendirdiklerine işaret ederek, "İhracatçılarımızın kredi ve ihracat değerliliğini ölçerek değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Bu değerlendirme sonucunda ihracatçı firmalarımız, teminat mektubunun ve Bankamız 'İhracat Alacak Sigortası Poliçesi'nin yanı sıra sektördeki diğer ticari bankalarda da olduğu gibi menkul kıymet rehini, kefalet kurumlarının kefaleti, ipotek, gerçek ve tüzel kişi kefaletleri gibi diğer alternatif teminat türleri ile Eximbank kredi programlarından yaralanabilecek. Bu uygulamanın hayata geçmesiyle ihracatçıların finansmana erişim maliyetlerini azaltarak desteklerimizin erişilebilirliğini arttırdık." değerlendirmesinde bulundu.

"Faiz hassasiyeti olan ihracatçılara çözüm"

Faiz hassasiyeti olan ihracatçılara yönelik çözüm üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Güney, BDDK'nin 2019 yılında Bankacılık Kanunu'nun kapsamını genişletmesiyle kalkınma ve yatırım bankalarının pencere usulüyle faizsiz finans hizmeti sunmasının önünün açıldığını anlattı.

Güney, söz konusu kararın ardından bu alandaki faaliyetlere hız kazandırdıklarına dikkati çekerek, bir yandan ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarına başlarken bir yandan da bu ürünlerin uygunluk onayını verecek Danışma Komitesini Banka bünyesinde kurduklarını söyledi. Faizsiz finans esaslarına göre temin ettikleri fonları Katılım Finans Yatırım Kredisi ile kullandırmaya başladıklarını anımsatan Güney, "İhracat kredi sigortası alanında bir ilk olan katılım esaslı alacak sigortasını (tekafül) ise geçen sene ihracatçılarımızın hizmetine sunduk. İhracatçıların ihtiyaçları doğrultusunda ilgili düzenleyici kurumların ve katılım bankalarının da katkılarıyla katılım bankacılığı prensiplerine uygun yeni ürün ve hizmetler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Reeskont kredi faizleri sabitlendi"

Bankanın nakdi kredi desteklerinden en önemlisinin Merkez Bankası kaynaklı Türk lirası reeskont kredisi olduğunu belirten Güney, şunları söyledi:

"Merkez Bankamız tarafından Temmuz 2023'ten itibaren sunulan günlük reeskont kredi limitleri 10 kat artırılarak 3 milyar 50 milyon liraya yükseltildi. Bu limitin 2 milyar 50 milyon liralık bölümü Türk Eximbank'a tahsis edildi. İhracata ve ihracatçıya olan desteğin önemli bir göstergesi olarak Türk lirası reeskont kredileri faiz oranı Merkez Bankamız tarafından yüzde 25,93 olarak belirlenerek sabitlendi. Böylece bankacılık sektöründe hızla yükselen ticari kredi faizlerine rağmen firmalarımızın uygun maliyetli finansmanla ihracatlarını artırmalarına olanak sağlanmış oldu."