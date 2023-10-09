Turizmin bugünü ve yarını İstanbul'da konuşuldu

Bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı, 4-5 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Sektörün tüm bileşenlerini buluşturan fuar seminerlerle de zengin bir içerik sundu. “2023 Sezonu Değerlendirmesi, 2024 Beklentileri (Oteller)” oturumunun moderatörlüğünü üstlenen NG HOTELS Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür; “Ekonominin Yumuşak Gücü: Hizmet İhracatı” oturumunda da konuşmacı olarak yer aldı.

4-5 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen İstanbul Turizm Fuarı, seminer programları ile zengin bir içerik sundu. Fuar kapsamında gerçekleşen “2023 Sezonu Değerlendirmesi, 2024 Beklentileri (Oteller)” oturumunun moderatörlüğünü NG HOTELS Yönetim Kurulu Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Turizm ve Seyahat ile ilgili Hizmetler Komite Başkanı Hediye Güral Gür üstlendi. 2023 yılı değerlendirmesinin yanı sıra 2024 beklentilerinin de ele alındığı oturumda Kilit Grup Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit, Rixos Otelleri Kıdemli Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Alpman, Swissotel the Bosphorus İstanbul Genel Müdürü Uğur Talayhan, Marriot Genel Müdürü Volkan Öztürkler, Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk konuşmacı olarak yer aldı.

HEDİYE GÜRAL GÜR: “YÜKSELEREK 89 MİLYAR DOLARA ULAŞAN HİZMET İHRACATININ 50 MİLYAR DOLARI TURİZM SEKTÖRÜNE AİT"

Hizmet İhracatçıları Birliği Turizm ve Seyahat ile ilgili Hizmetler Komite Başkanı Hediye Güral Gür, “Ekonominin Yumuşak Gücü: Hizmet İhracatı” başlıklı oturumda ise Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Özer, Med Yapım Kurucusu Fatih Aksoy, TAV Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan ile birlikte konuşmacı olarak yer aldı.

“Yaptığımız çalışmalar güzel sonuçlar veriyor. Beş yıldır TİM bünyesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde bir birlik oluştu ve o günden bugüne 10 sektörden oluşan bir birlik haline geldik” diyen Hediye Güral Gür, farklı sektörlerin oluşturduğu sinerjiye de dikkat çekerek şunları kaydetti: “Hizmet İhracatı 2022 yılında 61,4 milyar dolar düzeyinden 89 milyar dolara yükselmiştir. Bunun elli milyar dolarını turizm sektöründen bizler sağlamış olduk. Bu anlamda pek çok sektörle bir araya gelerek, sinerjiden yararlanarak çalışmalar yürütüyoruz.”

Hediye Güral Gür, dizi sektörünün turizme katkılarına da değindi. “Biz de zaman zaman otellerimizde dizi çekimlerine ev sahipliği yapıyoruz. Hem bu şekilde hem de yurt dışındaki gezilerimizde dizilerin sektörümüze yaptığı katkıları çok daha yakından görme fırsatı bulduk. Dizilerin yurt dışında ülkemizi nasıl tanıttığını, sanatçılarımızın orada nasıl ilgi gördüğünü görme fırsatı bulduk. Geçtiğimiz aylarda Panama’ya, Meksika’ya, Venezuela'ya seyahatler gerçekleştirdik. Bizimle beraber seyahat eden sanatçılarımızın gerçekten sokakta yürüyemediğini bire bir şahit olduk. Bu işin mimarı yapımcılarımız” dedi.