Turizmin 2021’de büyümeye katkısı 27 milyar dolara ulaşabilir

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), Türkiye’nin turizm ve konaklama piyasasına ilişkin hazırladığı Turizm Sektörü Değerlendirmesi raporunun sonuçlarını açıkladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizm, ülkemizde de salgınla ilişkili gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Raporda; Haziran ayından itibaren uçuşların açılmaya başlaması ve Ağustos ayında Rusya’dan turistlerin gelmeye başlamasının etkisiyle turizm sektörünün Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasına doğrudan katkısında yıl sonuna kadar toparlanma yaşanacağı öngörülüyor. Turizmin Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasına doğrudan katkısının 2020 yılında 15 milyar dolar civarında gerçekleşmesi beklenirken, 2019 yılına göre yaklaşık %60 düşüş görülebileceği belirtiliyor. 2021 yılında ise bu rakamın 20 - 27 milyar dolar arasında gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Turizmin gayrisafi milli hasılaya doğrudan katkısı 2019 yılında ise 37,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Turizm gelirleri 2021’de %35 yükselebilir

Rapora göre; salgının seyri mevcut şekliyle devam ettiği ve otellerin 2021 yılında Haziran-Temmuz aylarında aktif olarak ziyaretçi ağırlayabildiği durumda Türkiye’nin 2021 yılı turizm gelirlerinde bir önceki yıla göre %35 artış görülebilir. Daha hızlı bir toparlanma kaydedilmesi halinde ise Türkiye’nin turizm gelirlerinin 2021’de 2020’ye göre %60 yükseleceği öngörülüyor.

Sermaye yatırımlarının 15 milyar doları aşmayacağı öngörülüyor

Konaklama, yolcu transferi ekipmanları, restoran ve eğlence tesisleri gibi turizm varlıklarına sahip diğer sektörler tarafından gerçekleştirilen harcamaların dâhil olduğu sermaye yatırımlarının son 9 yıllık dönemde 15-20 milyar dolar aralığında olduğu belirtiliyor. 2019’da 16,2 milyar dolar olarak gerçekleşen sermaye yatırımlarının pandeminin etkili olduğu 2020’de 15 milyar dolar seviyesini aşmayacağı öngörülüyor.

Türkiye 2020’de 15 milyon turist ağırlayacak

Rapora göre; dünya genelinde seyahat yasağı uygulanmaması ve uçuşların mevcut haliyle devam etmesi durumunda 2020 yıl sonuna kadar Türkiye’ye yaklaşık 15 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 2019 yılında 51,7 milyon olarak gerçekleşti ancak 2020 yılında pandemi sebebiyle uçuşların kapatılması ve pandeminin devam etmesi sebebiyle turist sayısında ciddi düşüşler yaşandı. Bununla birlikte uçuşların açılmasıyla Haziran ayından itibaren bir toparlama olduğu görülüyor.

Türkiye’yi en çok Rusya ve Almanya’dan turistlerin ziyaret ettiğinin belirtildiği raporda, bu trendin devam edeceği öngörülüyor. 2020 yılının ilk 8 ayında gelen turistlerin ülkelerine bakıldığında ise 790 bin kişi ile ilk sırada Almanya, 773 bin kişi ile ikinci sırada Rusya yer alıyor.

“Türkiye yurtiçi talebin yüksek olduğu turizm ekonomilerinden biri”

EY Türkiye Yönetici Ortaklarından, Gayrimenkul, Turizm ve İnşaat Sektör Lideri, Avukat Mehmet Küçükkaya konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye turizm sektöründe son birkaç yılda gerek global gerekse yakın coğrafyada yaşanan sorunlar sebebiyle dönem dönem düşüşler yaşandı. Ancak, Türkiye’nin bu gibi durumlarla daha önce karşılaşmış olmasının sektörde çeviklik oluşturduğunu ve bu durumun COVID-19 krizinde bir avantaj yarattığını görüyoruz. Bununla birlikte yurtiçi talebin yüksek olduğu turizm ekonomilerinden biri olan Türkiye’de sektörün diğer ülkelere göre kendini toparlamada daha başarılı olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan COVID-19 pandemisinin gidişatına bağlı olmakla birlikte, turizmin 2023’ten önce 2019 ve öncesi seviyesine ulaşmayacağını öngörüyoruz. 2021 yılında Türkiye’ye 20-24 milyon arasında turist geleceği beklentisi içerisindeyiz.”