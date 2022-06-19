Turizmciler grup turizminde hareketli bir sezon bekliyor

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, grup turizminde güzel gelişmelerin yaşandığını belirterek "Grup turizmi, düğünden çok daha büyük bir pazar. Grup turizmi için çok fazla talep geliyor, geçmiş yıllara göre en yüksek sezon olacak." dedi.

Ersoy, , kongre, toplantı, seminer ve teşvik gezileriyle ilgili özellikle son yıllarda olumlu gelişmelerin yaşandığını, sezona salgın sonrası hareketli girdiklerini söyledi.

Hindistan, Rusya başta olmak üzere farklı ülkelerden toplantı, seminer, organizasyon, firma toplantılarına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Ersoy, grup turizminin harcama kapasitesinin de yüksek olduğunu aktardı.

Antalya'nın güçlü bir kongre destinasyonu olduğunu vurgulayan Ersoy, dünyadaki kongre ve toplantı turizminin büyüklüğünün 650 milyar dolar olduğunu, bu pastadan daha fazla pay alabilmek için tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini vurguladı.