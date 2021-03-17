Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği kuruldu

Turizmi, Türkiye’nin küresel pazarda “katma değeri ve döviz girdisiyle rekabet avantajı en yüksek tek sektörü” olarak değerlendiren Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği-TDGD, Türkiye’yi bir bütün halinde değil destinasyonlar özelinde tanıtmak, bu kapsamda sosyal ve ekonomik kalkınmaya ölçülebilir faydalar sağlayacak sürdürülebilir projeler gerçekleştirmek amacıyla İstanbul’da kuruldu.

TDGD Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Can Yazıcı, “Türkiye'deki tabiat ve kültür mirasını tanıtmak için yeni destinasyon cazibe noktaları oluşturarak, yurt içinden ve yurt dışından yatırımcılar ve turistler çekmek üzere her yöreye özgü çok çeşitli projeler üretiyor, destinasyon pazarlama organizasyonları gerçekleştirmek için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.