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Turizm istatistiklerinde yöntem değişikliğine ve revizyona gidildi

Türkiye İstatistik Kurumu, turizm istatistiklerinde yöntem değişikliği ve revizyon yapıldığını bildirdi.

EKONOMİ 25.10.2022, 12:52
Turizm istatistiklerinde yöntem değişikliğine ve revizyona gidildi

Türkiye İstatistik Kurumun (TÜİK), internet sitesinde yer alan açıklamada, turizm istatistikleri kapsamında hesaplanan turizm gelirlerinin 2001 yılından bu yana TÜİK tarafından "Çıkış Yapan Ziyaretçiler Araştırması" yoluyla derlenen bilgilerle tahmin edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, son yıllarda eğitim ve sağlık turizmi alanında yaşanan gelişmeler ve özellikle Kovid-19 salgınıyla birlikte anketin cevaplanması konusunda yaşanan zorlukların artmasına bağlı olarak Çıkış Yapan Ziyaretçiler Araştırması'nın veri kalitesinde gözlemlenen yıpranmalar nedeniyle ilave veri kaynakları kullanılarak turizm istatistiklerinin kalitesinin artırılması ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, turizm istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik olarak TÜİK, Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi iş birliğiyle çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Mevcut 'Çıkış Yapan Ziyaretçiler Araştırması' çalışmasına ilave olarak sisteme eklenen yeni veri kaynakları kullanılarak revize edilen istatistikler, 27 Ekim 2022 tarihinde saat 10.00'da 'Turizm İstatistikleri 2022 Yılı 3. Çeyrek Haber Bülteni' ile birlikte yayımlanacaktır."

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