Turistler Türkiye'de Uber Tercih Ediyor

2023 yaz dönemi, Türkiye'nin global turizmdeki yerini ve popülaritesini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaz boyunca, tam 158 farklı ülke vatandaşı Uber Taksi'yi tercih etti. Özellikle Suudi Arabistan, Amerika, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler, Uber'in Türkiye'deki hizmetlerinden faydalandı.

Uber Yolculuklarının Popüler Güzergahları

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, Uber ile gerçekleştirilen yolculuk sayısı her hafta bir önceki haftaya oranla arttı. Bu yolculukların en büyük bölümü, İstanbul Havalimanı transferlerinden oluştu. Ancak İstanbul içinde de bazı güzergahlar turistler ve yerel kullanıcılar tarafından daha sık tercih edildi. Taksim, Mall of İstanbul, Galataport, Vadistanbul, Marmara Park, İstinye Park ve Kapalıçarşı, Uber kullanıcıları için yazın gözde rotaları oldu.

2023 Yazının Öne Çıkan Uber İstatistikleri

Uber Türkiye, yaz boyunca bazı ilginç verilerle de öne çıktı. Özellikle 6 Ağustos 2023 Pazar günü, Uber Taksi ile yapılan yolculuklar açısından zirve yaptı. Ayrıca, yaz süresince bir sürücüye yapılan en yüksek bahşişin 240 TL olduğunu öğrendik.

Über'in Türkiye'deki taksilere kattığı renk ve çeşitlilik, hem yerli hem de yabancı kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı. Sarıdan turkuaza, siyahtan geniş tip taksilere kadar çeşitli seçeneklerle Uber, yazın en yoğun kullanıldığı hizmetlerden biri oldu.

Über Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı'nın sözleriyle, "Hem sürücülerimiz hem de yolcularımız arasında Uber'e olan ilgi her geçen gün artıyor. Globalde 137 milyondan fazla aylık aktif kullanıcımızla, Türkiye'de turizme ve taksiciliğe olan katkımızı artırmayı amaçlıyoruz" şeklindeydi.