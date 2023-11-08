  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. TUREKS borsada ne zaman işlem görecek 2023? Tureks Turunç Madencilik kaç lot verdi?

TUREKS borsada ne zaman işlem görecek 2023? Tureks Turunç Madencilik kaç lot verdi?

Yayınlanma:
TUREKS borsada ne zaman işlem görecek 2023? Tureks Turunç Madencilik kaç lot verdi?
Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanırken, lot dağıtımı hissedarlara aracı kurumlar tarafından yapıldı. Tureks Turunç, 2-3 Kasım tarihleri arasında 10,97 kuruştan halka arz edilmişti. Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar, "Tureks Turunç kaç lot verdi,

Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanırken, lot dağıtımı hissedarlara aracı kurumlar tarafından yapıldı. Tureks Turunç, 2-3 Kasım tarihleri arasında 10,97 kuruştan halka arz edilmişti. Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar, "Tureks Turunç kaç lot verdi,

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Tureks Turunç Madencilik halka arzında toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satıldı. Satılan payların tamamı eşit dağıtıldı.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KAÇ LOT DAĞITTI?

Tureks Turunç Madencilik (MARBL) 3 Kasım 2023 günü saat 18.30’da 22-23 lot hisse katılımcıların hesabına yansıdı.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Tureks Turunç Madencilik'in bu hafta içinde borsada işlem görmesi bekleniyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Emekli ikramiyesinde tarih netleşti ! 5000 TL o tarihten önce hesaplarda
Emekli ikramiyesinde tarih netleşti ! 5000 TL o tarihten önce hesaplarda
Süper Faiz dönemi başladı! Faizler inanılmaz seviyelerde
Süper Faiz dönemi başladı! Faizler inanılmaz seviyelerde
Ev alacaklara müjde ! Fiyatlar dip yapacak!
Ev alacaklara müjde ! Fiyatlar dip yapacak!
IMF'den Avrupa Merkez Bankası'na faizleri yüksek tutma çağrısı
IMF'den Avrupa Merkez Bankası'na faizleri yüksek tutma çağrısı
Emekliye müjde! Geri ödemesiz 12.500 TL alabilirsiniz
Emekliye müjde! Geri ödemesiz 12.500 TL alabilirsiniz
İngiliz Hükümeti'nden Türkiye ile ticareti geliştirmek için iş dünyasına çağrı
İngiliz Hükümeti'nden Türkiye ile ticareti geliştirmek için iş dünyasına çağrı
En çok o yatırım aracı kazandırdı! TÜİK o istatistiği açıkladı..
En çok o yatırım aracı kazandırdı! TÜİK o istatistiği açıkladı..
Kentsel dönüşümde süreç hızlanacak, bina sahibine mali avantaj sağlanacak
Kentsel dönüşümde süreç hızlanacak, bina sahibine mali avantaj sağlanacak