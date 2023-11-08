TUREKS borsada ne zaman işlem görecek 2023? Tureks Turunç Madencilik kaç lot verdi?
Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanırken, lot dağıtımı hissedarlara aracı kurumlar tarafından yapıldı. Tureks Turunç, 2-3 Kasım tarihleri arasında 10,97 kuruştan halka arz edilmişti. Tureks Turunç Madencilik halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar, "Tureks Turunç kaç lot verdi,
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Tureks Turunç Madencilik halka arzında toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satıldı. Satılan payların tamamı eşit dağıtıldı.
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KAÇ LOT DAĞITTI?
Tureks Turunç Madencilik (MARBL) 3 Kasım 2023 günü saat 18.30’da 22-23 lot hisse katılımcıların hesabına yansıdı.
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Tureks Turunç Madencilik'in bu hafta içinde borsada işlem görmesi bekleniyor.
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