TÜREK BU YIL “TÜREK@home” ADI ALTINDA 25 KASIM’DA BAŞLIYOR!

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği ( TÜREB ) bu yıl içerisinde bulunduğumuz değişim rüzgarını dinleyerek, Kongre merkezinin sınırlarını kaldırıyor ve rüzgar sektörüne ilgi duyan herkesin evlerine online ortamda ücretsiz olarak konuk oluyor. TÜREB, ‘Rüzgar Bize Yeter’ sloganıyla 9 ay sürecek paneller zinciri ile sektörün tüm önemli konularının kamu ve özel sektörün önde gelen temsilcileriyle eline alınmasını sağlayacak.

) bu yıl içerisinde bulunduğumuz değişim rüzgarını dinleyerek, Kongre merkezinin sınırlarını kaldırıyor ve rüzgar sektörüne ilgi duyan herkesin evlerine online ortamda ücretsiz olarak konuk oluyor. TÜREB, ‘Rüzgar Bize Yeter’ sloganıyla 9 ay sürecek paneller zinciri ile sektörün tüm önemli konularının kamu ve özel sektörün önde gelen temsilcileriyle eline alınmasını sağlayacak. Bu çerçevede, 2012 yılından bu yana fiziksel ortamda ve geniş katılımla yapılan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi ( TÜREK ) panelleri, 25 Kasım’dan itibaren Temmuz 2021’e kadar 5 ayrı online panel ve bir günlük sanal fuar şeklinde, “TÜ[email protected]” adı altında “ Rüzgar Bize Yeter ” mottosu ile gerçekleştirilecek.

) panelleri, 25 Kasım’dan itibaren Temmuz 2021’e kadar 5 ayrı online panel ve bir günlük sanal fuar şeklinde, adı altında “ ” mottosu ile gerçekleştirilecek. “TÜ[email protected]” panellerinin ilki 25 Kasım 2020’de yapılacak “”Açılış Oturumu: Rüzgar Söyleşisi” konusu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (tb), TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz katılımlarıyla başlayacak.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), içinde bulunduğumuz koronavirüs salgın sürecinde tüm yıl boyunca 'rüzgar' konuşabilme fırsatı sunacak bir dijital platform oluşturdu. Daha evvel her yıl fiziksel ortamda geniş katılımla yapılan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi TÜREK, “TÜ[email protected]” adı ve “Rüzgar Bize Yeter” mottosuyla www.turek.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. 25 Kasım 2020 tarihinden başlayarak her iki ayda bir düzenlenecek olan toplamda beş panel ile, rüzgar enerjisi sektörü için önem arz eden tüm konular kamu ve özel sektörden önde gelen konuklarla birlikte ele alınacak. Paneller ve bir günlük sanal fuar, www.turek.org.tr adresi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

“TÜ[email protected]” Paneller Serisi’nin takvimi ise şöyle belirlendi:

* 25 Kasım 2020 – Açılış Toplantısı: Rüzgar Söyleşisi

* 27 Ocak 2021 – Küresel Görünüm: Yenilikler ve Fırsatlar

* 24 Mart 2021- TR Rüzgar Piyasası Görünümü: Yerli ve Küresel Pazarlardan Çıkarılan Dersler & İş Modeli Karşılaştırmaları

* 26 Mayıs 2021 – İlk YEKA Deneyimleri ve Gelecekteki Kapasite Tahsis Modelleri

* 28 Temmuz 2021 – Türkiye Tedarik Zincirine Genel Bakış

TÜREB adına konuyla ilgili bilgi veren Kongre Başkanı Hakan Yıldırım şunları söyledi: “Koronavirüs salgını ile fosil yakıtlardan enerji üretiminde hızla düşüş yaşanan dünyada temiz ve ucuz kaynaklara yönelim artıyor. Başta Uluslararası Enerji Ajansı olmak üzere ilgili tüm enerji kuruluşları da bu gidişin altını kalın bir şekilde çiziyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarında başı çeken rüzgar enerjisi sektörü ise, karşılaştığı pek çok zorluğa rağmen gösterdiği büyüme ile dünyada ve ülkemizde dayanıklılığını kanıtladı. Öyle ki, 2020 yılı ilk yarısında Türkiye’nin hemen her yerinde toplam 197 santralde faaliyette olan 3.351 türbin ile enerji ihtiyacımızın zaman zaman yüzde 10’undan fazlasını rüzgardan karşılamış olduk. Ülkemizin halihazırda işletmedeki 8.299 MW’lık RES kurulu gücünün 2021 sonunda 10 GW’ın üstüne çıkmasını öngörüyoruz. Salgın sürecini rüzgar sektörü adına bir fırsat olarak kullanmak istedik ve her yıl düzenlediğimiz TÜREK etkinliğimizi günün gereklerine uygun olarak dijital ortama taşıdık. Tek seferde yapmak yerine Kongre’yi tüm yıla yayarak bir yıl boyunca “rüzgar” sektörünü konuşma fırsatımız olacak. Böylece sektör için önem arz eden konuları ve ihtiyaçlarını gündemde tutacağız.”