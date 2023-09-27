Tüpraş'tan Tarihi Temettü Dağıtım Kararı: İşte Detaylar!

Tüpraş'ın son Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar hakkında bilgilendirme yapıldı. İş haberimizde, şirketin mali durumuna, dağıtılacak temettü miktarına ve ödeme tarihine dair alınan kararlarını sizler için derledik.

Temettü Dağıtımı ve Miktarı

Toplantı sonucunda, ortaklara toplamda 14.500.000.000,00 TL temettü dağıtılmasına karar verildi. Bu dağıtılacak temettünün ayrıntıları şu şekildedir:

Finansal Tablolara Göre Temettü Dağıtımı: Tüpraş'ın Vergi Usul Kanunu'na göre oluşturduğu kayıtlar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre, 14.500.000.000,00 TL değerindeki temettü ve 1.450.000.000,00 TL genel kanuni yedek akçe, olağanüstü yedeklerden karşılanacak.

Temettü Ödeme Oranları

Brüt ve Net Ödeme Miktarları: Hesaplamalara dayanarak, dağıtılacak olan 14.500.000.000,00 TL temettü, 1 TL nominal değerli pay başına brüt 7,52545 TL (%752,54) ve net 6,77290 TL (%677,29) olarak belirlendi.

Temettü Dağıtım Tarihi

Merkezi Kayıt Kuruluşu İşbirliğiyle Dağıtım: Temettü dağıtımları, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek. Bu dağıtımların başlangıç tarihi 29 Eylül 2023 olarak belirlendi.

Tüpraş'ın bu olağanüstü genel kurulda alınan kararlarına göre, ortaklarına önemli bir mali katkı sağlayacağını görmekteyiz. İlgili tarihlerde yatırımcılar ve pay sahipleri için belirlenen temettü oranları doğrultusunda ödemeler yapılacak.