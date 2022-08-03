Tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı

Ticaret Bakanlığının temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Dış ticaret hacmi yüzde 28,7 artışla 47 milyar 683 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 144,5 artışla 10 milyar 582 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,7 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,2 puan azalarak yüzde 78,9'a geriledi.

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler 1 milyar 487 milyon dolarla Almanya (yüzde 3 artış), 1 milyar 318 milyon dolarla ABD (yüzde 24,8 artış) ve 1 milyar 17 milyon dolarla İngiltere (yüzde 3,6 artış) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,2 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları da 7 milyar 351 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 134 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile 2 milyar 832 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre en çok ihracat yüzde 20,7 artış ve 10 milyar 187 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapılırken, bunu yüzde 3,9 artış ve 6 milyar 278 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 8 artış ve 1 milyar 937 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" grupları takip etti.

Sektörler özelinde bakıldığında temmuz ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,5 oldu.

Buna göre, GTS verileri dikkate alındığında ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,4 artarak 18 milyar 550 milyon dolara çıktı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçti.

İthalat da bu dönemde yüzde 40,8 artarak 29 milyar 132 milyon dolara yükseldi.