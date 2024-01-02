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TÜİK TEFE TÜFE Ocak ayı kira zammı kaç TL olacak?

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TÜİK TEFE TÜFE Ocak ayı kira zammı kaç TL olacak?
3 Ocak 2024 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamları, hem kiracılar hem de ev sahipleri için kira artış hesaplamalarının gündeme gelmesine neden olacak. Bu veriler, özellikle konut kiralarında yüzde 25'lik bir üst sınırın olduğu Türkiye'de, kira artış oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.

3 Ocak 2024 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamları, hem kiracılar hem de ev sahipleri için kira artış hesaplamalarının gündeme gelmesine neden olacak. Bu veriler, özellikle konut kiralarında yüzde 25'lik bir üst sınırın olduğu Türkiye'de, kira artış oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.

Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2024?

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrası kira zamları da belli olacak.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,98, aylık %3,28 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

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