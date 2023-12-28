TÜİK Raporu: Aralıkta Ekonomik Güven Endeksinde Artış

Aralık ayında tüketici güven endeksi, yine aylık bazda %2,6'lık bir artışla 77,4 seviyesine çıktı. Bu, tüketicilerin ekonomik koşullar hakkındaki algılarının iyileştiğini ve harcama eğilimlerinin olumlu yönde değiştiğini gösteriyor.

Reel Kesim Güvenindeki Düşüş

Diğer yandan, reel kesim güven endeksi aynı dönemde %0,5 azalarak 103,4 değerine geriledi. Bu düşüş, sanayi ve üretim sektörlerindeki belirsizlikleri ve bu alanlardaki zorlukları yansıtıyor olabilir.

Hizmet Sektöründe Güvenin Yükselişi

Hizmet sektörü güven endeksi ise %1,2'lik bir artışla 112,3 seviyesine yükseldi. Bu artış, hizmet sektörünün ekonomik olarak güçlendiğini ve bu alanda iş yapma koşullarının iyileştiğini gösteriyor.

Perakende ve İnşaat Sektörlerindeki Değişimler

Perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5 artarak 116,8'e ulaşırken, inşaat sektörü güven endeksi %3,3'lük bir düşüşle 88 değerine geriledi. Perakende sektöründeki bu yükseliş, tüketici harcamalarının arttığını ve piyasanın canlandığını işaret ederken, inşaat sektöründeki düşüş ise bu alandaki zorluklara ve belki de maliyet baskılarına bir işaret olabilir.