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TÜİK Bilişim Ekibini Genişletiyor! Kimler Başvurabilir? İşte Başvuru Detayları!

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TÜİK Bilişim Ekibini Genişletiyor! Kimler Başvurabilir? İşte Başvuru Detayları!
Türkiye İstatistik Kurumu, sektörün önde gelen bilgi sağlayıcılarından biridir ve şimdi ekibini genişletme kararı almıştır. Yazılım ve ağ yönetimi alanlarında, başvuru ve sınav süreçlerini takiben, uzmanlarını ekibe dahil etmeyi planlıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, sektörün önde gelen bilgi sağlayıcılarından biridir ve şimdi ekibini genişletme kararı almıştır. Yazılım ve ağ yönetimi alanlarında, başvuru ve sınav süreçlerini takiben, uzmanlarını ekibe dahil etmeyi planlıyor.

Yeni İstihdam Fırsatları

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı bünyesinde, Yazılım Daire Başkanlığı ve Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı görevlendirilmek üzere toplamda 2 pozisyon için bilişim uzmanı alımı yapılacaktır.

Başvuru Süreci ve Şartları

Potansiyel adaylar için başvuru süreci oldukça basit ve dijitalleşmiştir. Başvuruda bulunmak isteyenler, başvuru şartlarını ve ilgili detayları Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi web sitesi ve CBİKO Kariyer Kapısı Platformu üzerinden inceleyebilirler. Önemle belirtmek gerekir ki; başvurular sadece elektronik olarak, TÜİK - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya doğrudan Kariyer Kapısı web portalı üzerinden kabul edilecektir. Başvuruların şahsen, posta yoluyla ya da diğer alternatif yöntemlerle yapılmaması gerekmektedir.

Pozisyon Detayları ve Ücret Bilgisi

Alım yapılacak pozisyon ve bu pozisyon için planlanan maaş katsayısı aşağıda belirtilmiştir:

Sıra NoAçık Pozisyon SayısıSınav için Seçilecek AdayPozisyon AdıAylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı
1220Kıdemli Yazılım Mimarı4 Katına Kadar

Türkiye İstatistik Kurumu, bilişim alanında kariyer yapmayı hedefleyen tüm yetenekli adayları bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyor. Siz de kariyerinize değer katabileceğiniz bu önemli kurumda yer almak isterseniz, belirtilen başvuru süreçlerini takip edebilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

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