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TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan "2020' de gayrimenkul sektörü baştan yenilendi"

2020 Mart’tan itibaren hayatımızın her alanına etki eden koronavirüs, gayrimenkul sektörünü de şekillendirdi. Ofislere ilgi düştü, bahçeli evlere talep fırladı. Gayrimenkul danışmanları ise hızlı gelişen dijital dönüşüme ayak uydurmaya çalıştı. Tüm krizlere rağmen en iyi yatırım aracının gayrimenkul olması ise değişmeyen tek şeydi.

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan "2020' de gayrimenkul sektörü baştan yenilendi"

2020’de gerçekleşen değişimler değerlendiren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle tüm düzenimiz değişti. Bu değişimde gayrimenkul sektörünün etkilenmemesi imkânsızdı. Özellikle evden çalışma modelleri ile ofis ihtiyaçlarındaki değişim ve dönüşüm yaşandı. Büyük ofisler yerine daha küçük ofislere taşınanların sayısı arttı. Bazı firmalar ise ofislerden tamamen vazgeçti. Öte yandan evde geçirilen vaktin artması nedeniyle bahçeli, teraslı evlere ilgi arttı. Artık metrekaresi daha büyük evler tercih edilirken çalışma odası da isteniyor. Ayrıca bu durum iç göçü de etkiledi”  dedi.

Dijital dönüşüm yaşandı

Koronavirüs sonrası yaşanan değişimlerden birinin de gayrimenkul danışmanlarının çalışma şekilleri olduğunu belirten Akdoğan, “Artık gayrimenkuller video, drone ve 360 sanal turlarla geziliyor. Görüşmeler online gerçekleştiriliyor. Hatta tapu dairelerine gidilmeden web tapu uygulamasından tapu işlemlerinin yapılabilmesi gibi uygulamalar kullanılıyor. Bu uygulamalardan hem alıcılar hem satıcılar çok memnun. Pazarlama, satış ve yönetim aşamasında dijital dönüşümler gerçekleşmeye devam ediyor” diye konuştu.

‘Değişmeyen tek şey’

Son dönemdeki döviz ve altındaki hareketliliğe rağmen gayrimenkulün en doğru yatırım aracı olduğuna dikkat çeken Akdoğan, “Örneğin 600-TL’leri zorlayan gram altın şu anda 450-TL seviyesinde. Gayrimenkulde ise kısa vadeli getiriler görülmese de özellikle bu sene enflasyon oranının çok daha üzerinde bir getiri sağladı. Bu nedenle bizler profesyonel emlak danışmanları olarak gayrimenkulü gerek yatırım gerekse kira getirisi için önermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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TÜGEM Başkanı Hakan AkdoğanGayrimenkulEmlak
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