TÜBA, 'Enerji Çalışma Grubu' ile Türkiye'nin bu alandaki faaliyetlerine ışık tutuyor

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, enerji konusunda Türkiye'nin yetkin bilim insanlarından oluşan çalışma grubu ile sadece fosil temelli değil, nükleer ve yenilenebilir enerji gibi kaynakların ülkede çoğaltılmasına yönelik fikir ürettiklerini, çalıştaylar ve raporlar hazırladıklarını bildirdi.

Şeker, TÜBA'nın çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Akademi olarak Türk bilim insanlarının veya Türkiye üzerine çalışmalar yapan kişilerin çalışmalarını değerlendirdiklerini ve çıkan sonuçları kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Şeker, bunun dışında yükseköğretimdeki AR-GE faaliyetlerine destek sağladıklarını, farkındalık oluşturma ve bilimi sevdirme gibi çeşitli görevler üstlendiklerini söyledi.

Şeker, bu faaliyetlerin haricinde TÜBA'nın Akademi Konseyi üzerinden planladığı ve yürüttüğü bazı güncel ve eskiden beri devam eden klasik çalışmalarının olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu konuda devam eden en önemli projelerimizden biri Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen projeyle Türk medeniyetinin köklerinde yer alan, geçmişte bilim insanları tarafından üretilmiş, kütüphane raflarında kalmış ya da çok az yerde nüshası bulunan eserlerin genç kuşaklara aktarılmasını hedefliyoruz. Bu eserlerin Türkçeye kazandırılması, aynı zamanda birebir basımı yapılarak çoğaltılması gelecek nesiller için son derece önemli."

Şeker, projeye dahil edilecek eserlerin Akademi içinde oluşturulan bir Bilim Kurulu tarafından seçildiğini ve yılda 10-12 eser yayınlandığını dile getirdi.

"Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar" eseri sonbaharda kütüphanelerde

Uzun süredir gündemde olan enerji konusuna ilişkin de bir "Çalışma Grubu" oluşturduklarını ve çok yönlü faaliyetlerde bulunduklarını vurgulayan Şeker, şu bilgileri verdi:

"Enerji Çalışma Grubumuzda sadece fosil temelli kaynaklar değil, nükleer ve yenilenebilir enerji gibi kaynakların Türkiye'de çoğaltılması konusunda fikir üretiyoruz, çalıştaylar ve raporlar hazırlıyoruz. Bu yıl enerji konusuna ilişkin kavramları ve yorumlamalarını içeren, hem ders hem de kaynak niteliği taşıyacak 'Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar' adlı eseri yayımlayacağız. Eserimiz, sonbahara kalmaz kütüphanelerde yerini alır."

Bilimsel alandaki 4 sözlük 2023'e yetişecek

Şeker, TÜBA'nın birçok alana yönelik sözlük çalışması olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda üzerinde çalışılan Sosyal Bilimler, Mühendislik Bilimleri Terimleri, Doğa Bilimleri ve Sağlık Bilimleri sözlüklerine yönelik güncelleme ve tamamlama faaliyetlerini 2023'teki Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamalarına yetiştirmek istediklerini söyledi.

Sözlüklerin konusunda uzman akademisyenler tarafından hazırlandığını ifade eden Şeker, "Birleşmiş Milletler bu yılı 'Temel Bilimler Yılı' ilan etti. Belki de Temel Bilimler Yılı'na yönelik en büyük katkımız, söz konusu sözlüğün Türkçeleşmiş olarak kamuoyuna sunulması olacak." dedi.

Sürdürülebilir kalkınma çalışması mayısta paylaşılacak

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bilimsel faaliyetlerin, komisyon kararı veya gelen talepler üzerine üye bilim insanları tarafından oluşturulan çalışma gruplarıyla yapıldığına işaret ederek, bu kapsamda geçen sene gelen taleplerle "Sürdürülebilir Ekonomi ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu"nu oluşturduklarını bildirdi.

Akademi Konseyinin daha sonra konuların rahat çalışılabilmesi için grubu "Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans" ile "Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği" çalışma grupları olarak ikiye ayırdığını anlatan Şeker, ilk grupla ilgili çalışmaların mayısta Asya Akademiler Birliği ile İstanbul'da ortaklaşa düzenleyecekleri uluslararası bir toplantıda paylaşılacağını dile getirdi.

Şeker, çevre konusunda da çeşitli çalışmalar yaparak birçok güncel konuya ışık tuttuklarını anımsatarak, geçen yıl Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunu ve orman yangınlarına ilişkin bilimsel eserler yayınladıklarını vurguladı.

Her alanda yaptıkları çalışmaların gelecek nesillere aktarılması ve kaynak niteliği taşıması için büyük gayret gösterdiklerini belirten Şeker, şunları kaydetti:

"TÜBA'nın yaptığı en değerli çalışma, ortak akıl süzgecinde ülkenin gelişmiş insan gücünü Türkiye'nin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri oluşturmak ve ilgililere aktarmak. Bazı konular üzerine çalışmalarımız 3 yılı bulabiliyor. Bazı eserlerimiz 8 cilt şeklinde basılıyor. Geçen yıl toplamda 20 eser yayımladık. Bu yıl ise 25 eser yayınlamayı planlıyoruz."