TROY kart yurtdışında geçerli mi, kullanılır mı?

İsrail'i boykot amacıyla Visa ve Mastercard ödeme yöntemlerine sahip olan kartları milli ödeme yöntemi olan Troy'a geçirmek için bankalarda talep yoğunluğu yaşanıyor. Troy kart; Visa, MasterCard gibi diğer ödeme sistemleriyle uyumlu olan ülkenin ilk yerli ödeme sistemidir. Bankalararası Kart Merkezi A.Ş (BKM) tarafından kurulmuştur. Troy kartın uluslararası (yurtdışı) alışverişlerde kullanılıp kullanılmayacağı merak edilen konulardan biri.

TROY KART NEDİR?

Troy kart, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart hizmeti sunmaktadır. Troy kart, Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilmiştir.

Troy kart ile yurt içi ve yurt dışında alışveriş yapmak mümkündür.

TROY KARTA NASIL GEÇİLİR?

Troy kartı talep eden kişiler, mevcut kartlarını değiştirebilecekleri gibi bankalarından TROY logolu yeni bir kart talebinde de bulunabilirler.

Bu konuda TROY logolu kart sunan banka ya da elektronik para kuruluşları ile temasa geçilebilir.

TROY KART HANGİ BANKALARDA KULLANILIYOR?

Birçok banka Türkiye’nin ilk yerli ödeme sistemi Troy kartı sunuyor.

TROY KART YURTDIŞINDA KULLANILIYOR MU?

Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY, 2016 yılında hizmete sunuldu. TROY logolu yaklaşık 19 milyon kart var. TROY, kartlı sistemler alanındaki en güncel teknolojileri destekliyor. Ekim 2023 itibarıyla TROY'un, banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunuyor. TROY logolu kartlar yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor. Yurt dışında ise TROY ile uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu her yerde işlem gerçekleştirilebiliyor. TROY; 185 ülkede, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1,9 milyondan fazla ATM’de geçerli küresel ödeme kuruluşu Discover ile yaptığı iş birliği sayesinde tüm dünyada geçerli hale geldi. TROY logolu kartlarla yapılan alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre 14 kat artarak 48 milyar liraya yükseldi. TROY'un kullanımı, haziran ayına göre 3'e katlandı.