Trakya Bölgesi: Yabancı Yatırımcıların Yeni Odağı, Neden mi? İşte Cevaplar!

Kahramanmaraş depremleri sonrasında, yatırımcılar Trakya bölgesine yöneliyorlar ve şu anda bu bölge yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyor. Fabrika kurmak ve satın almak için Trakya’yı tercih eden yabancı yatırımcıların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Çinli firmalar, bu bölgede faaliyet gösteren işletmeleri satın alıyorlar.

Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, Trakya'nın Avrupa'ya yakınlığının ve düşük arsa fiyatlarının bu ilgiyi artırdığını ifade etti.

Yabancı Yatırımcıların Trakya'ya İlgisi: Başlıca Nedenler

Gülcan Altınay'a göre, Almanya, Amerika, İngiltere, Hollanda, Katar, Rusya, Azerbaycan ve Çin merkezli şirketler Türkiye'de en aktif yatırım yapanlar arasında. Çinli yatırımcılar, bölgede zaten faaliyet gösteren işletmeleri satın almayı tercih ediyorlar.

Farklı Sektörlerden Yatırımcılar Trakya'da

Gayrimenkul Uzmanı Altınay'ın belirttiğine göre, imalattan finansa, enerjiden ulaşıma ve madencilikten perakendeye kadar çeşitli alanlardan yatırımcılar Trakya'ya ilgi gösteriyorlar. Özellikle Çerkezköy bölgesinin özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesi, İstanbul'daki sanayicileri bu bölgeye çekiyor.

İstanbul'daki Yüksek Arsa Maliyetleri, Yatırımcıları Trakya'ya Yönlendiriyor

Altınay, İstanbul'da fabrika yatırımı yapmanın maliyetinin yüksek olduğunu, arsa fiyatlarının 1000 Dolar/m² civarında olduğunu belirtiyor. Ancak Trakya bölgesinde bu fiyat 200-300 Dolar/m² arasında. Ayrıca, İstanbul'da arsa bulmak ve yatay mimari ile fabrika inşa etmek giderek daha zorlaşıyor.

Yatırım Karlılığı Açısından Trakya Bölgesi

Yatırımcılar, arsa alıp fabrika inşa ederek bunu bir gelir kaynağı haline getirmek istiyorlar. İstanbul'da arsa fiyatları yüksek olsa da, kira getirisi Trakya bölgesine göre çok daha fazla değil. İstanbul'da metrekare başına kira fiyatı 6-7 Dolar iken, Trakya bölgesinde bu fiyat 4-5 Dolar. Bu durum, Trakya bölgesinin yatırımcılar için oldukça cazip hale getiriyor.

Sonuç olarak, Trakya bölgesi, coğrafi avantajları, uygun arsa fiyatları ve çeşitli sektörlerden gelen yatırımcı ilgisiyle Türkiye’nin yükselen yatırım merkezlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle yabancı yatırımcıların radarına girmiş olan bu bölge, gelecekte de yatırımların odağı olmaya devam edecek gibi görünüyor.