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Trafiğe eylülde 102 bin 506 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe eylülde 102 bin 506 aracın kaydı yapıldı, 2 bin 587 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 99 bin 919 arttı.

EKONOMİ 25.10.2022, 11:41
Trafiğe eylülde 102 bin 506 aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,2 artarak 102 bin 506'ya çıktı. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 30,8 düşerek 2 bin 587 oldu. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı eylülde 99 bin 919 artış kaydetti.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 38,9'unu otomobil, yüzde 36,5'ini motosiklet, yüzde 14'ünü kamyonet, yüzde 6,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylülde, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda kamyonda yüzde 61, motosiklette yüzde 38,9, kamyonette yüzde 25,7 ve otobüste yüzde 6,7 artarken, minibüste yüzde 57,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 15, otomobilde yüzde 10,5 ve traktörde yüzde 0,8 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre ise yüzde 8,3 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık bazda traktörde yüzde 26 ve kamyonette yüzde 15,9 artarken otomobilde yüzde 17,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 16,5, kamyonda yüzde 10,2, otobüste yüzde 10,1, motosiklette yüzde 9,1 ve minibüste yüzde 5,7 düştü.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı yıllık yüzde 4,4 arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül sonu itibarıyla 26 milyon 129 bin 4 oldu. Geçen yıl aynı ayda trafikteki araç sayısı 25 milyon 22 bin 960 idi. Böylece trafiğe kayıtlı araç sayısı, yıllık bazda yüzde 4,4 arttı.

Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,4'ünü motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Eylülde 740 bin 861 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 64,3'ünü otomobil, yüzde 16,8'ini kamyonet, yüzde 8,9'unu motosiklet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay 39 bin 831 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin yüzde 13,6'sı Fiat, yüzde 11,3'ü Renault, yüzde 10'u Volkswagen, yüzde 8,4'ü Hyundai, yüzde 7,1'i Toyota, yüzde 6,8'i Dacia, yüzde 4,5'i BMW, yüzde 4,3'ü Kia, yüzde 4'ü Mercedes-Benz, yüzde 4'ü Citroen, yüzde 4'ü Honda, yüzde 3,9'u Opel, yüzde 3,1'i Skoda, yüzde 2,9'u Peugeot, yüzde 2,2'si Ford, yüzde 1,7'si Volvo, yüzde 1,2'si Cupra, yüzde 1,2'si Audi, yüzde 1'i Nissan, yüzde 0,8'i Suzuki ve yüzde 4,1'i diğer markalardan oluştu.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,2'si benzinli

Ocak-eylül döneminde 907 bin 499 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 0,6 düştü. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,1 azalarak 27 bin 66 oldu. Böylece ocak-eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 880 bin 433 artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 410 bin 513 otomobilin yüzde 70,2'si benzin, yüzde 18,1'i dizel, yüzde 9,6'sı elektrikli veya hibrit, yüzde 2,1'i LPG yakıtlılardan oluştu.

Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 14 milyonu geçti

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 113 bin 925 otomobilin ise yüzde 37,1'i dizel, yüzde 35,3'ü LPG, yüzde 26,4'ü benzin yakıtlı, yüzde 0,9'u elektrikli veya hibrit yakıt türüne sahip olduğu kayıtlara geçti.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,6'sı 1300 ve altı, yüzde 27,2'si 1401-1500, yüzde 23,5'i 1301-1400, yüzde 9,1'i 1501-1600, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olarak kayıtlara girdi.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,4'ünün beyaz, yüzde 28,2'sinin gri, yüzde 11,3'ünün mavi, yüzde 7,4'ü siyah, yüzde 7,3'ünün kırmızı, yüzde 2,7'sinin turuncu, yüzde 1,3'ünün yeşil, yüzde 0,7'sinin kahverengi ve yüzde 0,6'sının sarı renkli olduğu belirlendi.

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