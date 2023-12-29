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TOSEF’de Bayrak Değişimi

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TOSEF’de Bayrak Değişimi
Ülkemizde 81 ilde, 10 derneğin katılımıyla kurulan ve özel servislerin temsilcisi olan TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu’nun yeni dönem başkanı Zeki Altunsoy oldu.

Ülkemizde 81 ilde, 10 derneğin katılımıyla kurulan ve özel servislerin temsilcisi olan TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu’nun yeni dönem başkanı Zeki Altunsoy oldu. 40 yılı aşkın süredir otomotiv satış sonrası hizmetlerinde aktif rol oynayan Altunsoy, “2018 yılında temelleri atılan federasyonumuzun misyonunu ve vizyonunu en iyi biçimde temsil etmeye devam edeceğiz. Yeni dönemde servislerimizin yeni standartlara kavuşması ve özellikle elektrikli araç dünyasına uyum sağlaması adına çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.” açıklamasında bulundu.

Tüm Oto Servisleri Federasyonu TOSEF’in Kurucu Başkanı Ünal Ünaldı, devir teslim töreniyle Başkanlık koltuğunu Zeki Altunsoy’a bıraktı. 1980 yılından bu yana otomotiv satış sonrası hizmetlerinde etkin rol üstlenen Altunsoy, yeni dönemde oto servislerinin yenilikçi standartlara kavuşması adına çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını aktardı. TOSEF Başkanı Zeki Altunsoy “Özellikle elektrikli araç dünyasına uyum sağlamamız adına çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Federasyonumuzun kurucusu Sayın Ünal Ünaldı’nın açtığı yolda, servislerimizdeki standartları daha yukarıya taşıyacak, istihdam problemleri üzerinde de projeler geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

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