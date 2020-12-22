Toprak Yatırımında Buna Dikkat Etmeyen Kaybediyor!

Toprağa uzman aracılığı olmaksızın yapılan yatırımlar, mağduriyet yaratabiliyor. Toprak tapularının pek çoğunda tarla ya da muhtelif ifadesinin geçtiğini oysa toprağın cinsinin ve sağladığı olanakların yatırım hedefi ile örtüşüp örtüşmediğinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden uparazzi Genel Müdürü Hakan Erilkun şunları söyledi: Toprak tapusunda ‘muhtelif’ yazması yatırımcıyı tatmin etmemelidir. Zira bağ tapusu, tarla tapusu, çiftlik tapusu gibi birbirinden farklı niteliğe sahip onlarca toprak tapusu türü “muhtelif” ismi ile belirtildiği için beklentiye yanıt vermeyebiliyor. Örneğin %20 ve üzerinde eğime sahip olup satılan toprağın tarım arazisi olma özelliği yoktur; orman örtüsü ve kayalıktır. Benzer şekilde eğimi %12-20 aralığındaki tarlalar ise her tarıma elverişli olmayıp ağırlıklı mera arazisidir. Dolayısıyla tapuda muhtelif yazan bir toprak tarıma elverişli olmayan bir topraksa bu yatırım, halk tabiri ile ölü yatırım olacaktır.’

Ülkemizde son dönemde özellikle tarım arazilerine büyük rağbet gösterildiğini belirten Erilkun özellikle böylesi bir alım yaparken detay bilgilere sahip olunması gerektiğinin altını çiziyor. “Aldığınız tarlanın yatırım hedefinizi karşılaması için tapuda tarla yazması yeterli değildir, tarlanın da niteliği araştırılmalıdır. Örneğin marjinal ürün arazisi, dikili tarım arazisi, örtü altı tarım arazisi gibi türleri tarlaların değeri ve verimi konusunda belirleyici olabiliyor. Satın aldığınız tarlanın 2 dönümden küçük olması ve marjinal bir alanda yer alması halinde niteliği ne olursa olsun bulunduğu alanın niteliğine sahip kabul edilmesi gibi pek çok faktör tarlanın değerini ve yatırım hedefinize uygunluğunu direkt etkileyecektir’

Bilinmediğinde hayal kırıklığı yaratabilen bu tür püf noktaların ancak uzun yıllar bu alanda hizmet vermiş ve belirli bir iş etiğini kurumsal prensibi haline getirmiş uparazzi gibi markaların yönlendirmeleriyle edinilebildiği bir gerçek. Bu bağlamda, toprak yatırımının konut ve işyeri yatırımından çok farklı olduğu ve arsa arazi uzmanları kanalıyla yapılması gerektiğinin altını çizmek gerekir.