Toplanan her 100 lira verginin 85,2 lirası toplumun refahı için kullanılıyor Bakan Albayrak, "2002'de toplanan her 100 lira verginin 14,3 lirası vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık her 100 lira verginin 85,2 lirası sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 20:20