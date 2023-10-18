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TOKİ'den Büyük Fırsat: Ankara, İzmir ve İstanbul'da Yatırım Fırsatları! 462 Arsa Açık Artırmayla Satılıyor!

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TOKİ'den Büyük Fırsat: Ankara, İzmir ve İstanbul'da Yatırım Fırsatları! 462 Arsa Açık Artırmayla Satılıyor!
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), 1-2 Kasım 2023 tarihlerinde 42 ilde bulunan 462 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Bu arsalar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesisleri, özel sağlık tesisleri ve plansız nitelikteki arsaları içeriyor. İşte bu önemli satışın detayları:

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), 1-2 Kasım 2023 tarihlerinde 42 ilde bulunan 462 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Bu arsalar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesisleri, özel sağlık tesisleri ve plansız nitelikteki arsaları içeriyor. İşte bu önemli satışın detayları:

1-2 Kasım 2023'te Büyük İhale!

TOKİ'nin düzenlediği açık artırma, 1-2 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu tarihte, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde bulunan 462 arsa, açık artırmayla satılacak.

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İnternetten Teklif Verme İmkanı

Açık artırma, 1 Kasım 2023 Çarşamba ve 2 Kasım 2023 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak. Müzayede, TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, teklif vermek isteyenler "emlakmuzayede.com.tr" adresini kullanarak internet üzerinden de katılım sağlayabilecekler.

Demre'de Özel Bir Fırsat

TOKİ ihalelerinin dışında, Antalya Demre'de de bir arsa kiralanacak. Bu fırsatı kaçırmamak için takipte kalın!

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Ödeme Kolaylıkları

Açık artırmada kazananlar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesisleri alanındaki arsaları yüzde 35 peşinat ve 48 ay vadeyle satın alabilecekler. Bu uygun ödeme koşullarıyla istediğiniz arsaya sahip olmak artık çok daha kolay.

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Hangi Türde Arsalar Satışta?

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara'da konut, ticaret, sağlık tesisleri alanı; Diyarbakır'da konut ve ticaret; İzmir'de gemi söküm alanı ve sanayi tesisi; İstanbul'da ise konut ve lojistik tesis alanları bulunmaktadır.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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