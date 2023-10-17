TOKİ'den ucuz arsa kampanyası ! İstanbul'da listede

TOKİ, 42 ilde gerçekleştirdiği konut ihalesinin ardından bu sefer açık artırmayla 42 ilde uygun fiyatlı arsa satışını yapacak. Toplamda 462 arsanın satışı için düzenlenecek ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar, 'TOKİ hangi illerde arsa satışı yapacak? İhale başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru şartları neler?' gibi konuları arama motorlarında sorguluyor.

TOKİ UCUZ ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Tahmin edilen bedeli 15 milyar 861 milyon 229 bin 931 lira olan yaklaşık 3 milyon 883 bin 551 metrekare büyüklüğündeki 462 arsa açık artırmayla satılacak. Satışa çıkarılacak arsaların bulunduğu iller ise şöyle:

TOKİ UCUZ ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER