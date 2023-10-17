TOKİ'den ucuz arsa kampanyası ! İstanbul'da listede
TOKİ, 42 ilde gerçekleştirdiği konut ihalesinin ardından bu sefer açık artırmayla 42 ilde uygun fiyatlı arsa satışını yapacak. Toplamda 462 arsanın satışı için düzenlenecek ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar, 'TOKİ hangi illerde arsa satışı yapacak? İhale başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru şartları neler?' gibi konuları arama motorlarında sorguluyor.
TOKİ UCUZ ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER
Tahmin edilen bedeli 15 milyar 861 milyon 229 bin 931 lira olan yaklaşık 3 milyon 883 bin 551 metrekare büyüklüğündeki 462 arsa açık artırmayla satılacak. Satışa çıkarılacak arsaların bulunduğu iller ise şöyle:
TOKİ UCUZ ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER
- Adana,
- Afyonkarahisar,
- Ağrı,
- Aksaray,
- Ankara,
- Antalya,
- Artvin,
- Aydın,
- Balıkesir,
- Bursa,
- Çanakkale,
- Çorum,
- Diyarbakır,
- Elazığ,
- Erzincan,
- Erzurum,
- Eskişehir,
- Gaziantep,
- Gümüşhane,
- Hatay,
- İstanbul,
- İzmir,
- Karabük,
- Karaman,
- Kayseri,
- Kırıkkale,
- Kırklareli,
- Kocaeli,
- Konya,
- Malatya,
- Manisa,
- Mersin,
- Muğla,
- Osmaniye,
- Rize,
- Sakarya,
- Samsun,
- Siirt,
- Sivas,
- Tekirdağ,
- Van,
- Yalova
TOKİ UCUZ ARSA SATIŞ İHALESİ NE ZAMAN?
TOKİ aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de yer aldığı 42 il için açık artırma yöntemiyle arsa satışı yapacağını açıkladı. Müzayedede 462 arsa satışa çıkarılacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesisi, özel sağlık tesisi ve plansız nitelikteki arsaların açık artırması, 1-2 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak
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