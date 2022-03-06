TOKİ'nin, borçlarını kapatacaklara yönelik indirim kampanyası 22 Mart'ta başlayacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye olan borçlarını kapatacaklara yönelik yüzde 22 indirim kampanyasının 22 Mart'ta başlayacağını, 19 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.
EKONOMİ 06.03.2022, 22:48
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıldığını hatırlatarak, "22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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