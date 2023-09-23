TOKi Duyurdu! 1+1, 2+1, 3+1 Evler 32 İlde Satışa Çıktı! Başvuru Detayları..

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanında uygun taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ, kiradan daha uygun koşullarla ev sahibi olmak isteyenlere kapılarını açıyor. İşte TOKİ'nin ucuz konut satışı ile ilgili detaylar.

TOKİ'den Ucuz Ev Kampanyası

TOKİ, uygun fiyatlarla satışa sunduğu konutlar ile dikkat çekiyor. Ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan TOKİ, 1+1, 2+1 ve 3+1 tipindeki evleri kiradan daha uygun taksitlerle satışa sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için bazı önemli bilgilere göz atalım.

Ucuz Konut Projesi Başvuru Şartları

TOKİ'den ucuz konut sahibi olmak isteyenler için bazı başvuru şartları bulunmaktadır:

Başvuruda bulunan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. İlgili konutun yapılacağı il veya ilçede en az 1 yıl ikamet etmek gerekmektedir. Daha önce TOKİ'den ev satın almamış veya ipotek almamış olmak şartı aranmaktadır. Bu şart, şehit aileleri, savaş ve askerlik engellileri ile dul ve yetimler için uygulanmamaktadır. Başvuruda bulunan kişinin kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının tapu veya müstakil konut kaydının olmaması gerekmektedir. Ancak şehit aileleri bu kuralın dışındadır. Başvuruda bulunan kişinin en az 18 yaşında olması gerekmektedir.

Yapılacak İller

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek ucuz konut projeleri birçok ilde hayata geçirilecektir. Bu iller şunlardır: Yozgat, Denizli, İstanbul, Kastamonu, Aksaray, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Bilecik, Kocaeli, Antalya, Manisa, Kırklareli, Trabzon, Şanlıurfa, Isparta, Ordu, Muğla, Kayseri, Eskişehir, Antalya, Bolu, Çorum, İzmir, Nevşehir, Aydın, Van, Edirne, Aksaray, Erzincan ve Kırıkkale.

TOKİ'nin ucuz konut fırsatları, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Kiradan daha uygun taksitlerle ev sahibi olma şansını kaçırmamak için başvuru koşullarını inceleyip, ilgilendiğiniz projelere başvurun. Unutmayın, TOKİ konutları sınırlı sayıda olduğu için erken başvuru yapmanız önemlidir. Ev sahibi olma hayalinizi TOKİ ile gerçekleştirin!