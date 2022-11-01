Togg heyecanı CİMER başvurularında

Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretime başlanması dolayısıyla vatandaşların yaşadığı heyecan ve gurur, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gönderilen çok sayıda başvuruya yansıdı. Başvurularda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajları yer aldı

Erdoğan tarafından 29 Ekim'de TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışının yapılması ve Togg'un ilk aracının üretim bandından indirilmesinin ardından CİMER'e çok sayıda mesaj ve başvuru gönderildi.

Başvurularda, yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg'un Türkiye adına gurur verici olduğu ifade edildi. Ayrıca vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin vizyon projesi Togg için teşekkür etti.

Mesajlarda bazı taleplere de yer verildi. Vatandaşlar, engellilere sağlanan ÖTV indiriminin Togg için de geçerli olmasını istedi. Bazı vatandaşlar, TOGG Gemlik Kampüsü'nde çalışmak istediklerini belirtti.

Başvurularda, satış politikaları ile sürece yönelik görüşler yer aldı. Bazı vatandaşlar, Togg satışında TOKİ sisteminde olduğu gibi uzun vadeli taksitlerle alım imkanı sunulmasını talep etti.

Ankara'dan başvuru yapan bir vatandaş, "Sayın Cumhurbaşkanım, Togg açılışını izliyorum ve sevinçten ağlıyorum. Bu gurura ve sevince kavuşmamızı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Siz ilk arabayla hareket ettiğinizde milli arabamızın arkasındaki insan selini görünce çok duygulandım." mesajını paylaştı.