TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş: İnsanlar artık geleceği satın alıyor

43 devletten Bakan, Büyükelçi, Konsolos ve iş insanını İstanbul’da bir araya getiren 11’inci Boğaziçi Zirvesi dünyanın sosyal ve ekonomik anlamdaki geleceğine alanının önde gelen isimleri eşliğinde ışık tutuyor. Bu yıl ‘Belirsizlik Çağında Yaşamak’ ana teması ile düzenlenen zirvedeki panellerde alanının önde gelen isimleri yeni dünya düzeniyle ilgili fikirlerini İstanbul’dan dünya ile paylaşıyor. Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar’ın moderatörlüğünde düzenlenen ‘Liderlerin Dönüşümü’ panelinde TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, Tuborg CEO’su Damla Birol ve Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur konuştu.

“İnsanlar artık geleceği satın alıyor”

TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, panelde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Elektrikli araç markalarının hisse değerlerinin yükseldiği kesinlikle doğru. İnsanların şu an satın aldıkları şey gelecek. Klasik yaklaşımla olan üretim bir taraftan devam ederken bir taraftan da yeni oyuncularla yolumuza bakmalıyız. Akıllı evlerden akıllı şehirlere kadar hayatımız bağlantılı hale geliyor. Bu da şu anda yapmış olduğumuz iş birliklerinin şeklini değiştiriyor. Böylesine zorlu dönemlerde bilginin iyi anlaşılması gerekiyor. Benim bilgimin yarısı İstanbul’da iken belki diğer bir yarısı Çin’de diğer yarısı ise Amerika’da çalışıyor olabilir. Geçmişten bir yana bu ayrıştırmayı yapabilmemiz çok önemli. Yeni iş modelleri oluşturmanız gerekiyor. Öyle bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz ki bu alanın genç yetenekleri bir araya gelip bizi bir sonraki adıma geçirebilsinler. Onları bir kalıba sokmuyoruz, kendi kimliklerini nerede yaşarlarsa yaşasınlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar ortaya koyabilmeliler. Diğer uluslardaki şirketlere baktığımızda çok çeşitlilik ve farklılık görebiliyoruz. İş modelinde altın bir reçetenin olduğunu düşünmeyenlerdenim. Günümüz dünyasında artık sadece liderlerin değil, herkesin iş birliği içerisinde çalışması gerekiyor. Dürüstlük inanılmaz önemli. Aynı şekilde insanların yüreklerine dokunabilmek de çok önemli. Hayat boyu öğrenmeye devam ettiğimizi unutmamalıyız."

“İş dünyası değişime hızlı ayak uydurdu”

Pandemi ile sosyal ve ekonomik hayatın 1 günde değiştiğini ifade eden Tuborg CEO’su Damla Birol ise, “İş dünyası Türkiye’de duruma çok hızlı adapte oldu. Ofislerimizden, fabrikalarımızdan bir anda evlerimizde çalışmaya başlamak zorunda kaldık. Bu bizim için oldukça beklenmedik bir durumdu. 1 vakanın olduğu esnada bile toplantılarımız iptal edildi. Dijital iletişime alışkın bir şirket olsak dahi bizim için zorlayıcı bir durumdu. Bana göre şu an konuşmaktansa dinleme zamanı. Ekosisteminizi dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum. 2020 oldukça inişli çıkışlı bir yıl oldu. Bu dönemde şirketlerin temel dengelerini korumak büyük başarı.” ifadelerini kullandı.

“Çalışanlarınızın ve müşterilerinizin kalplerine dokunmanız gerekiyor”

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur da, üretim modellerinin ciddi anlamda değiştiğini savundu: “Eğer gerçekten değişim istiyorsak bunun kısa vadede olması gerekiyor. Öncelikle herhangi bir alanda lider olabilmeniz için hayallerinizi gerçekleştirme noktasında çalışıyor olmanız ve iş birliğine açık olmanız gerekiyor. Herhangi bir ekosistem olmaksızın böylesine rekabetçi bir ortamda her şeyi tek başınıza yapamazsınız. Çok sevdiğim yeni bir konsept var; kibar bir şekilde üretebilmek. Eğer gerçekten farklı ve kaliteli bir ürün oluşturmazsanız, daha da önemlisi iyi bir imaj oluşturmazsanız başarısız olursunuz. Çalışanlarınızın, müşterilerinizin kalplerine dokunmanız gerekiyor. Aksi halde müşterileriniz sizi tercih etmeyecektir. Ekonomik açıdan bir değer yaratmak artık tek başına yeterli değil."