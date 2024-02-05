TMB Başkanı M. Erdal Eren: Önceliğimiz gayretlerimiz, deprem bölgesindeki konut inşaatlarını tamamlamak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren tarafından yapılan açıklamada, ülke olarak yaşadığımız büyük acının henüz taze olduğunu vurguladı.

TMB Başkanı Eren, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyerek Marmara Depremi’nden çok daha fazla yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremleri ile ilgili olarak, “Hayatını kaybeden on binlerce vatandaşımızın acısını en derinden yaşamaya devam etmekteyiz. Toplumsal belleğimizin en büyük acılarını oluşturan depremler, yapılaşmada ‘doğru planlama, doğru proje, ehil müteahhitlik ve sıkı denetim’ hususlarının önemini ortaya koyuyor. Önceliğimiz ve tüm gayretlerimiz, deprem bölgesindeki konut inşaatlarını en kısa sürede tamamlamaktır. Depreme karşı afet odaklı kentsel dönüşüm de acilen tamamlanmalıdır” dedi.

‘Teknik yeterlilik şartı taviz verilmeden uygulanmalı’

Yaptığı açıklamada Türkiye Müteahhitler Birliği olarak, depremlerin değil ihmalin ve kusurlu yapıların can aldığı gerçeğiyle yüzleşilmesi gerektiğini her fırsatta vurguladıklarını belirten Eren, şöyle devam etti: “Deprem nedeniyle yeni acılar yaşamamak adına zemin şartlarını dikkate alan imar planları ve yapı şartnameleri hazırlanması, olası imar aflarına güvenen kaçak yapılaşmanın önlenmesi, yüksek riskli yapı stoku için etkin kentsel dönüşüm politikaları geliştirilmesi gerekmektedir. Yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılması için 2019 yılında çıkarılan 'Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik', yurt çapında etkin ve taviz verilmeden uygulanmalıdır.”

‘Olası depremlere karşı hazırlanmalıyız”

Ülkemizde 1999 Marmara Depremi öncesi şartnamelerle yapılmış çok büyük yapı stoku bulunduğuna da dikkat çeken TMB Başkanı Eren, “Türkiye, bir deprem kuşağı ülkesidir. Bu gerçekle Marmara Depremi’nde acı şekilde yüzleştik. Ancak Türkiye Müteahhitler Birliği olarak önemini defaatle vurguladığımız deprem gerçeğinin görmezden gelinmesinin bedelini 6 Şubat’ta çok ağır ödedik. Şimdi ülke olarak hem kayıplarımızın yasını tutuyor, hem de yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bugün için önceliğimiz ve tüm gayretlerimiz, deprem bölgesindeki konut inşaatlarını en kısa sürede tamamlamaktır. Ancak değerli bilim insanlarımızın bizleri uyardığı ve zamanın da giderek azaldığını vurguladığı olası depremlere karşı hazırlanmalıyız. Özellikle fay hatları üzerinde bulunan büyük şehirlerimizde kentsel dönüşüm çalışmaları, afet odaklı şekilde ele alınarak acilen tamamlanmalıdır. Bu hayati sürecin, vatandaşın tercihine bırakılmadan başlatılıp sonuçlandırılması ve güvensiz yapıların hızla tahliye edilerek dönüşümün devletin desteğiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir” dedi.