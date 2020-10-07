Tırport; Avrupa’ya girmeye hazırlanıyor

Avrupa’da operasyon yönetim üssü olarak Hollanda’yı tercih etmelerinin nedenlerini anlatan TTT Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Dünya’nın bir numaralı tarım ülkesi olan Hollanda, aynı zamanda teknoloji firmalarına sağladığı eşsiz yatırım imkanlarıyla dünyadaki en önemli 3 startup ekosisteminden birisi konumundadır. Nitekim, 70 milyar Dolar marka değeriyle dünyanın en büyük online konaklama ve seyahat platformu Booking.com, yaklaşık 50 milyar Dolarlık dijital ödeme sistemi Adyen, toplam 100 milyar Doların üzerindeki değerleriyle yarı iletken endüstrisinin önemli oyuncuları arasında yer alan ASML ve NXP, son yıllarda sağlık teknolojisi yatırımlarıyla öne çıkan 60 milyar Dolarlık Philips ve 50 Milyar Euro’nun üzerinde yatırım bütçesiyle geleceğin teknolojilerine yatırım yapan Shell Ventures’ın Hollanda merkezli olması dikkatleri çekiyor. Bunların dışında KPMP, ING Bank ve dünyanın en büyük perakende tedarikçilerinden Unilever gibi çok uluslu küresel şirketler de Hollanda orijinlidir. Bulut bazlı veri transferi platformu Wetransfer, Açık kaynak (open source) projelerin oluşturabildiği, yönetilebildiği ve paylaşılabildiği GitLab ve günümüzde özellikle yapay zeka kodlamada ön plana çıkan Python’da Hollanda imzası taşıyor. Bu nedenle, Tırport olarak, Avrupa’da üs olarak Hollanda’yı tercih ediyoruz” dedi.

Tırport’un iş hacmi Pandemi öncesine göre 3 kat arttı

Tırport’un iş hacminin pandemi sırasında katlanarak arttığını ifade eden Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“Tırport olarak sahip olduğumuz yüksek teknolojilerle, Pandemi’nin etkilerini minimize edecek dijital çözümleri devreye aldık ve son 8 ayda iş hacmimizi 3 kattan fazla artırdık. Geçtiğimiz aylarda, Afrika’da 7 ülkede faaliyete geçtik. Ayrıca, Avrupa’da üç lojistik teknolojisinden birisi konumuna geldik. Avrupa’daki dijital yük broker’larıyla geliştirdiğimiz işbirlikleriyle 2021 yılı içinde 20’nin üzerindeki Avrupa ülkesinde servis vermeye hazırlanıyoruz. Bu aksiyon ile, Avrupa’yı besleyen en önemli üretim üslerinden birisi konumunda olan Türkiye ile Avrupa arasındaki lojistik köprünün dijital platformu olmayı hedefliyoruz. Türkiye-Avrupa arasında, günlük 70 bin kamyona varan bir trafik var. Tırport, bu trafiğin tüm aktörlerini bir araya getirecek ve değer yaratacak ekosistem olmaya adaydır. Bir diğer konu, Türkiye’den Avrupa’ya giden bir TIR, dönüş yükü organizasyonu için ortalama 7-8 gün bekleyebiliyor. Tırport’un sahip olduğu teknolojiler ve Avrupa’da geliştirdiğimiz işbirlikleriyle, bu süreyi 3 günün altına indirmeyi ve lojistik firmalarına yılda en az 200 milyon Dolar’ın üzerinde tasarruf sağlatmayı da hedefliyoruz” diye konuştu.