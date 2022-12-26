Son Dakika

TİM Başkanı Mustafa Gültepe'den ihracatta vites yükseltecek hedefler

TİM Başkanı Gültepe, "İhracatımızı 2 yıl içinde en az 300 milyar dolara çıkarmayı, uzun vadede ise Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokmayı hedefliyoruz. İhracatımızı her yıl en az yüzde 10 artırmamız gerekiyor." dedi.

EKONOMİ 26.12.2022, 13:12 26.12.2022, 13:13
TİM Başkanı Mustafa Gültepe'den ihracatta vites yükseltecek hedefler

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatı 2 yıl içinde en az 300 milyar dolara çıkarmayı ve uzun vadede ise Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokmayı hedeflediklerini belirterek, "Hedeflerimize ulaşabilmemiz için ihracatımızı her yıl en az yüzde 10 artırmamız gerekiyor. 2023'e de bu hedefle başlayacağız." dedi.

Gültepe, 2022 değerlendirmeleri ve 2023 öngörülerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin salgın sürecinde tedarik zincirinin kırılması ve yüksek navlun maliyetlerinin etkisiyle 2021'de yoğun bir siparişle karşı karşıya kaldığını, siparişlerdeki bu artışın ihracata da olumlu yansıdığını ve 2021'in 225 milyar dolar gibi bir rekor ihracatla kapatıldığını söyledi.

2022'ye ihracattaki bu ivme ile başladıklarını ve yıl sonu için 250 milyar dolarlık bir hedef koyduklarını ifade eden Gültepe, ihracatçıların özellikle yılın ilk yarısında çok başarılı bir performans ortaya koyduğunu vurguladı.

Paritenin olumsuz etkisine rağmen ihracatı çift haneli oranlarda büyütmeyi başardıklarını aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Ancak yılın ikinci yarısı ile birlikte Avrupa'daki enerji krizi ve resesyon beklentisi nedeniyle bazı sektörlerin siparişlerinde düşüş başladı. Hazır giyim ve tekstil gibi sektörlerde fiyat tutturma konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle pandemi döneminde gelen siparişlerin önemli bir kısmı Hindistan ve Pakistan gibi ülkelere kaydı. Birtakım olumsuzluklar olmakla birlikte 11 ayı hedeflerimizin üzerinde bir performansla geçirdik. Kasımın son haftasına girmeden 2021'in yıllık ihracat hacmine ulaştık. Ocak-kasım döneminde ihracatımızı yüzde 13,9 artışla 231,2 milyar dolara çıkardık. İnşallah aralık ayını da en iyi şekilde tamamlayıp 250 milyar dolarlık hedefi geçmenin gururunu paylaşacağız. Avro/dolar paritesi nedeniyle bu yıl 13 milyar doların üzerinde bir kaybımız var. Parite 2021 ortalamalarında seyretseydi ve ikinci yarıdaki sipariş kayıpları olmasaydı bu yıl 270 milyar dolara ulaşabilirdik."

"Uygun koşullarda ve yeterli finansmana ulaşabilmemiz gerekiyor"

Mustafa Gültepe, ihracatta büyük hedefleri olduğunu belirterek, bu hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlarla kapasitelerini artırmak ve teknolojilerini yenilemek durumunda olduklarını söyledi.

Uygun koşullarda ve yeterli finansmana ulaşabilmelerinin önemine dikkati çeken Gültepe, "Son haftalarda Eximbank kaynakları kısmen de olsa yeniden açılmakla birlikte finansmana erişim konusunda ihracatçılarımızın sıkıntıları devam ediyor. Firmalarımızın yatırım iştahını canlı tutmak, ihracatı sürdürülebilir kılmak ve istihdamı artırmak için bu büyümenin ivmelenerek süreceğini ümit ediyoruz. Ekonomimizin lokomotifi haline gelen ihracatın hız kesmemesi ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmemiz için finansmana erişim hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Kurun mevcut seviyesinin ihracatçılara yardımcı olmadığını savunan Gültepe, "Biz kurun istikrarlı ve öngörülebilir olmasını istiyoruz. Her yıl enflasyon seviyesinde veya az üzerinde bir kur artışının ihracatçı ve ihracatçımız için ideal olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"Hizmet ihracatını 2023'te 125 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatı 2 yıl içinde en az 300 milyar dolara çıkarmayı, uzun vadede ise Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hedeflere ulaşabilmek için ihracatın her yıl en az yüzde 10 artması gerektiğini belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"2023'e de bu hedefle başlayacağız. Ancak ana pazarımız Avrupa başta olmak üzere küresel ticaretteki belirsizlikler nedeniyle özellikle 2023'ün ilk çeyreği için net bir tablo çizmek kolay değil. Dolayısıyla önümüzdeki yıl göstereceğimiz performansta küresel pazarlardaki yavaşlamanın boyutu belirleyici olacak. Dönemsel gelişmelerin ihracatımıza etkisini azaltmak için pazar çeşitliliğimi artırmaya çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisi'ni etkin bir şekilde uygulamak istiyoruz. 2023'te her ay bir yakın, bir uzak ülkeye ticaret heyeti düzenleyeceğiz. Öte yandan, 85 milyar dolar civarında hizmet ihracatımız var. Bunu da 2023'te 125 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle Latin Amerika'da Türk dizileri çok ilgi görüyor. Bu coğrafyadaki çalışmalarımızda dizilerin gücünü de kullanacağız."

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 27 Aralık 2022
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:28
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 30
2. Fenerbahçe 14 29
3. Adana Demirspor 14 27
4. Başakşehir 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. İstanbulspor 14 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 37
2. Newcastle 16 33
3. M.City 14 32
4. Tottenham 16 30
5. M. United 14 26
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Fulham 16 22
9. Chelsea 14 21
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. West Ham United 16 17
15. Bournemouth 15 16
16. Leeds United 14 15
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 15 13
20. Southampton 16 12
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4