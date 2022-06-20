TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) bağlı 27 sektörün başkanlarından oluşan TİM Sektörler Konseyi toplantısında 4 yıl boyunca ihracat ailesine yön verecek olan yeni yönetim kurulu kadrosu belirlendi.

TİM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, genel kurulun ardından ilk sektörler konseyi toplantısını yeni TİM Başkanı Mustafa Gültepe başkanlığında TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirdi.

Toplantıda, TİM Sektörler Konseyi toplantısında 4 yıl boyunca ihracat ailesine yön verecek olan yeni yönetim kurulu kadrosu belirlendi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TİM Başkanı Gültepe, "İhracat, Türkiye’nin geleceği ve vazgeçilmezi. Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyoruz. 27 sektörümüzün, 61 birliğimizin etkin katılımı ile yeni dönemde TİM’i strateji ve vizyon liderliği yapan, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız. Yeni dönemde birlik ruhu itici gücümüz olacak. Daha aktif ve senkronize çalışacağımız birliklerimizden gelecek projeler ve bilgi akışı ise en önemli veri kaynağımız olacak. Projeleri olgunlaştırıp, ekonomi yönetimine taşıyarak ihracatımızın gelişimine katkı sunacağız. Yeni dönemde daha efektif çalışacağız. TİM olarak birlik ruhuyla hareket ederek ve tüm sektörlerin sorunlarına birlikte çözüm bularak ihracatı hak ettiği yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde Olağan Genel Kurulu neticesinde görevi devralan Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı, "Mustafa Gültepe (Başkan), Ahmet Güleç (Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri), Adil Pelister (Kimyevi Maddeler ve Mamulleri), Çetin Tecdelioğlu (Demir ve Demirdışı Metaller), Fikret Kileci (Tekstil ve Hammaddeleri), Kutlu Karavelioğlu (Makine ve Aksamları), Ali Kavak (Yaş, Meyve, Sebze), Baran Çelik (Otomotiv Endüstrisi), Başaran Bayrak (Gemi, Yat ve Hizmetleri), Birol Celep (Kuru Meyve ve Mamulleri), Burak Yakın (Mücevher), İbrahim Pektaş (Çelik), Melisa Tokgöz Mutlu (Meyve ve Sebze Mamulleri), Mustafa Şenocak (Deri ve Deri Mamulleri), Salahattin Kaplan (Halı), Salih Zeki Poyraz (İklimlendirme Sanayii)" şeklinde belirlendi.