TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyoruz

TİM Başkanı Gültepe, "Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyoruz. 27 sektörümüzün, 61 birliğimizin etkin katılımı ile yeni dönemde TİM’i strateji ve vizyon liderliği yapan, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız." dedi.

EKONOMİ 20.06.2022, 20:26
TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) bağlı 27 sektörün başkanlarından oluşan TİM Sektörler Konseyi toplantısında 4 yıl boyunca ihracat ailesine yön verecek olan yeni yönetim kurulu kadrosu belirlendi.

TİM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, genel kurulun ardından ilk sektörler konseyi toplantısını yeni TİM Başkanı Mustafa Gültepe başkanlığında TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirdi.

Toplantıda, TİM Sektörler Konseyi toplantısında 4 yıl boyunca ihracat ailesine yön verecek olan yeni yönetim kurulu kadrosu belirlendi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TİM Başkanı Gültepe, "İhracat, Türkiye’nin geleceği ve vazgeçilmezi. Türkiye'yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyoruz. 27 sektörümüzün, 61 birliğimizin etkin katılımı ile yeni dönemde TİM’i strateji ve vizyon liderliği yapan, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız. Yeni dönemde birlik ruhu itici gücümüz olacak. Daha aktif ve senkronize çalışacağımız birliklerimizden gelecek projeler ve bilgi akışı ise en önemli veri kaynağımız olacak. Projeleri olgunlaştırıp, ekonomi yönetimine taşıyarak ihracatımızın gelişimine katkı sunacağız. Yeni dönemde daha efektif çalışacağız. TİM olarak birlik ruhuyla hareket ederek ve tüm sektörlerin sorunlarına birlikte çözüm bularak ihracatı hak ettiği yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde Olağan Genel Kurulu neticesinde görevi devralan Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı, "Mustafa Gültepe (Başkan), Ahmet Güleç (Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri), Adil Pelister (Kimyevi Maddeler ve Mamulleri), Çetin Tecdelioğlu (Demir ve Demirdışı Metaller), Fikret Kileci (Tekstil ve Hammaddeleri), Kutlu Karavelioğlu (Makine ve Aksamları), Ali Kavak (Yaş, Meyve, Sebze), Baran Çelik (Otomotiv Endüstrisi), Başaran Bayrak (Gemi, Yat ve Hizmetleri), Birol Celep (Kuru Meyve ve Mamulleri), Burak Yakın (Mücevher), İbrahim Pektaş (Çelik), Melisa Tokgöz Mutlu (Meyve ve Sebze Mamulleri), Mustafa Şenocak (Deri ve Deri Mamulleri), Salahattin Kaplan (Halı), Salih Zeki Poyraz (İklimlendirme Sanayii)" şeklinde belirlendi.

Yorumlar (0)
22
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Haziran 2022
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:46
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31