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TİM Başkanı Gültepe: İnovatif davranan ve insan kaynağına yatırım yapanlar rekabette öne çıkacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Yeni dönemde rekabet sadece fiyat odaklı olmayacak. İnovatif davranan ve insan kaynağına daha çok yatırım yapanlar rekabette bir adım öne çıkacak." dedi.

EKONOMİ 13.12.2022, 14:20
TİM Başkanı Gültepe: İnovatif davranan ve insan kaynağına yatırım yapanlar rekabette öne çıkacak

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, TİM tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, Haliç Kongre Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor.

Bu yıl "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" temasıyla 9. kez düzenlenen ve inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getiren etkinlikte konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İnovasyon Haftası ile yenilikçi fikir ve projeleri ve o projelere imza atan girişimcileri binlerce ziyaretçiyle buluşturduklarını söyledi.

Etkinlikte, inovasyon alanında farkındalığın artmasına katkı sunduklarını ifade eden Gültepe, "Ülkemize lig atlatacak çalışmalara verilen destek, bizim motivasyonumuzu daha da artırıyor. Biz inovasyonu, bir yaşam biçimi haline getirmeyi arzuluyoruz. Çünkü biliyoruz ki sadece üretmek yetmiyor. İnovasyonla, tasarımla, teknolojiyle, AR-GE’yle, donanımlı insan kaynağımızla ürettiğimize değer katmamız gerekiyor. TİM olarak biz bu bilinç ve sorumlulukla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Gültepe, küresel ekonominin, büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde rekabet sadece fiyat odaklı olmayacak. İnovatif davranan ve insan kaynağına daha çok yatırım yapanlar rekabette bir adım öne çıkacak. Bu bakış açısıyla Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına yükseltme vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2022’ye 250 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başlamıştık. Bugün bu hedefi yakaladığımız için gururluyuz. Başarı elbette kendiliğinden gelmiyor. Bu başarının ardında büyük bir vizyoner bakış, akıl ve bilim var. TİM olarak biz de inovasyon ekosistemini geliştirmek adına pek çok projeyi bir arada yürütüyoruz. Bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz Türkiye İnovasyon Haftası, bu çalışmaların başında geliyor."

Gültepe, etkinlikte bugün "İnovatif bir ülke olmanın anahtarı", "Finasmana erişimde inovatif çözümler", "İnovatif olmanın el kitabı", "Yapay Zeka" başlıklarında düzenlenecek panellerde birbirinden değerli katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını söyledi.

İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden fikir liderlerine, akademisyenlerden öğrencilere, Türkiye'nin önde gelen şirket yöneticilerinden kamunun üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getiren Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında, İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni de gerçekleştirildi.

Yarışma kapsamında, "Yapay Zekâ ve Gelecek Tahminleme", "Sürdürülebilirlik", "Doğanın Korunması" kategorilerinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden 65 farklı üniversiteden 1.986 öğrencinin oluşturduğu 662 takım yarıştı.

Yarışma, takımların proje üretirken oluşturdukları raporlar ile, problem belirleme, bilimsel araştırma yapma, rakip analizi, hedef kitle analizi, market analizi gerçekleştirme, teknik fizibilite yapma ve prototip oluşturma süreçlerini öğrenmelerini amaçlandı. Takımlar en az 6 ay boyunca projelerini geliştirmek için çalışırken, yarışmaya başlayan 234 takım proje raporunu oluşturdu.

İnovaTİM İnovasyon Yarışması kapsamında, takımlar toplam 6 bin 264 sayfadan oluşan rapor oluşturdu. Takımlar kendi aralarında toplam 1.420’den fazla toplantı gerçekleştirirken, İnovaTİM ekibi ile de 110’dan fazla toplantı gerçekleştirdi.

Toplam 23 projenin finale kaldığı yarışmada, 9 projenin sahibi 25 öğrenci toplam 300 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Ödüller, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TİM Başkanı Gültepe tarafından verildi.

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