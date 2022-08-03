TİM Başkanı Gültepe: İlk 7 ayda ihracatımız 144 milyar doları, son 12 ayda ise 248 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "İlk 7 ayda ihracatımız 144 milyar doları, son 12 ayda ise 248 milyar doları aştı." dedi.

EKONOMİ 03.08.2022, 21:38
TİM Başkanı Gültepe: İlk 7 ayda ihracatımız 144 milyar doları, son 12 ayda ise 248 milyar doları aştı

TİM'in temmuz ayı ihracat verileri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Konya'da düzenlenen toplantıda paylaşıldı. TİM Başkanı Gültepe toplantıdaki konuşmasına Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Temmuz ayında yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolara ulaşarak, bugüne kadar ki en yüksek temmuz ayı ihracat performansını gerçekleştirdiklerini anımsatan Gültepe, bu performansın, yıl bazında iş günü sayısının en az olduğu bir dönemde kaydedildiğinin altını çizdi.

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