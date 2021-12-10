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TİM Başkanı Gülle: Türkiye’ye yatırım noktasında oldukça büyük bir talep var

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’ye yatırım noktasında oldukça büyük bir talep olduğunu söyledi.

TİM Başkanı Gülle: Türkiye’ye yatırım noktasında oldukça büyük bir talep var

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul Ekonomi Zirvesi gibi uluslararası nitelikteki organizasyonların oluşturduğu ekosistem ile hem güçlü bir ekonomik katma değere hem de küresel ölçekte bir iş ağına zemin oluşturduğunu belirtti.

Gülle, yeşil ekonomi ile mevcut kaynakların etkin kullanımının yanı sıra kullanım sonrası ortaya çıkan tüm atıkların da verimli kullanımının son derece önemli bir süreç olduğuna işaret etti.

İsmail Gülle, küresel ekonomi ve ticaretten istedikleri seviyede paya ulaşan ülkelerin bir anda gelişmekte olan ülkelere sıfır karbona geçişi tavsiye etmelerinin zorlu bir süreci beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Türkiye’nin dönüşüm sürecinde öncü ve marka olmak üzere elini taşın altına koyduğunu, TİM olarak kendilerinin de düşük karbonlu üretim ve sürdürülebilir ihracatı önceleyen projelerle bu dönüşüm sürecine katkıda bulunduklarını anlatan Gülle, sürdürülebilir için eylem planlarını belirlediklerini, bunlardaki hedefleri gerçekleştirerek Türkiye’yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceklerini söyledi.

Gülle, ihracatın yükselen trendinin, yeşil dönüşümle taçlandırarak, “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine ulaşılacağına inandıklarını vurguladı.

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