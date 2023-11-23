Ticaret Müşavirleri ihracatçı firmalarla bir araya geldi

Ege İhracatçı Birlikleri, firmaların hedef pazarlara giriş yöntemleriyle ilgili bilgilendirilmeleri, pazarlardaki iş yapma kültürü ve dış ticaret mevzuatı hakkında doğrudan fikir sahibi olmaları için 9 farklı hedef ülkede görev yapmış Ticaret Müşavirlerini firmalarla 22 Kasım’da bir araya getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2022 yılında bir önceki yıla kıyasla toplam yüzde 13 artışla 26 milyar dolar ihracat yaptığımız Rusya, Gürcistan, Hindistan, Çin, Malezya, Macaristan, İran, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Ticaret Müşavirliği yapmış 10 isim Ege İhracatçı Birlikleri üyesi firmalarla ikili görüşmeler yaptı ve deneyimlerini aktardı. Bu 9 ülkeye 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde önceki yıla kıyasla yüzde 20 artışla 24 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. “Görevden Dönen Ticaret Müşavirleri ile Birebir Görüşme Etkinliğı" ilk kez Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda İzmir'de 2016 yılında gerçekleştirildi. Sonrasında Ticaret Bakanlığımız bu etkinliği diğer şehirlerimizde de koordine etmeye devam etti. Her sene etkinliğimize İzmir dışından da yoğun katılım oluyor. Pandemi döneminde ara vermiştik. Bu yıl 6’ıncı kez düzenledik.” dedi.

Başkan Eskinazi, “Görevden dönen Ticaret Müşavirlerimiz yaklaşık 7 senedir ikili görüşme formatında tecrübelerini birebir ihracatçılarımıza aktarıyor. Ticaret müşavirlerimiz Türkiye’yi temsilen görev yaptıkları ülkelerde gerek kamu kurumları, gerek özel sektör, gerekse sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Türkiye'nin ihracatını arttırmak için yıllarca gece gündüz yoğun bir mesai harcıyor. Biz bu tecrübelerini ihracatçılara aktarabilecekleri bir zemin oluşturuyoruz. İhracatçı firmalarımız bu sene de yoğun ilgi gösterdi. Ticaret müşavirlerimizin her biri hem sanayi hem tarım sektörlerimizden 20 firmayla görüşmeler gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde bu buluşmaları devam ettirmeyi planlıyoruz. 2028 yılı içinde 375 milyar dolar mal ihracatı hedefimize ulaşmak için ihraç pazarlarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu yıl davet ettiğimiz ticaret müşavirlerimizin görev yaptığı 9 ülke Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 12 pay alıyor. Böyle etkinliklerle bu ülkelerin ithalatından aldığımız payı arttırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

22 Kasım 2023 Çarşamba günü 09.30-17.30 saatleri arasında Wyndham Grand İzmir Özdilek’te gerçekleştirilen etkinlik öncesinde; Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yrd. Recep Demir ve Dış Temsilcilikler Dairesi Başkanı Evren Subaşı tarafından Ticaret Müşavirlerimizin/ Ataşelerimizin çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

İkili Görüşmelere Katılan Geçmiş Dönem Ticaret Müşavirleri/Ataşeleri Görev Yaptığı Ülke Görev Yaptığı Şehir Adı ve Soyadı 1 Rusya Federasyonu Kazan İsmet ÖZKAN 2 Gürcistan Batum Feyza ERDOĞAN 3 Hindistan Mumbai Hüseyin AYDIN 4 Çin Pekin Hakan KIZARTICI 5 Çin Şanhay Murat KOCABAŞ 6 Malezya Kuala Lumpur Setenay İYİGÜN 7 Macaristan Budapeşte Meral ŞENGÜL 8 İran Urumiye Bekir Sıddık KIZMAZ 9 Belçika Brüksel İsmail Gencay OĞUZ 10 Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Hikmet Işıl DENİZ