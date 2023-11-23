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Ticaret Müşavirleri ihracatçı firmalarla bir araya geldi

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Ticaret Müşavirleri ihracatçı firmalarla bir araya geldi
Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşması için 4 yıl Ticaret Müşaviri olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde görev yaptıktan sonra yurda dönen Ticaret Bakanlığı Bürokratları, görev yaptıkları ülkelerde edindikleri deneyimleri Egeli ihracatçılarla paylaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri, firmaların hedef pazarlara giriş yöntemleriyle ilgili bilgilendirilmeleri, pazarlardaki iş yapma kültürü ve dış ticaret mevzuatı hakkında doğrudan fikir sahibi olmaları için 9 farklı hedef ülkede görev yapmış Ticaret Müşavirlerini firmalarla 22 Kasım’da bir araya getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2022 yılında bir önceki yıla kıyasla toplam yüzde 13 artışla 26 milyar dolar ihracat yaptığımız Rusya, Gürcistan, Hindistan, Çin, Malezya, Macaristan, İran, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Ticaret Müşavirliği yapmış 10 isim Ege İhracatçı Birlikleri üyesi firmalarla ikili görüşmeler yaptı ve deneyimlerini aktardı. Bu 9 ülkeye 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde önceki yıla kıyasla yüzde 20 artışla 24 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. “Görevden Dönen Ticaret Müşavirleri ile Birebir Görüşme Etkinliğı" ilk kez Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda İzmir'de 2016 yılında gerçekleştirildi. Sonrasında Ticaret Bakanlığımız bu etkinliği diğer şehirlerimizde de koordine etmeye devam etti. Her sene etkinliğimize İzmir dışından da yoğun katılım oluyor. Pandemi döneminde ara vermiştik. Bu yıl 6’ıncı kez düzenledik.” dedi.

Başkan Eskinazi, “Görevden dönen Ticaret Müşavirlerimiz yaklaşık 7 senedir ikili görüşme formatında tecrübelerini birebir ihracatçılarımıza aktarıyor. Ticaret müşavirlerimiz Türkiye’yi temsilen görev yaptıkları ülkelerde gerek kamu kurumları, gerek özel sektör, gerekse sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Türkiye'nin ihracatını arttırmak için yıllarca gece gündüz yoğun bir mesai harcıyor. Biz bu tecrübelerini ihracatçılara aktarabilecekleri bir zemin oluşturuyoruz. İhracatçı firmalarımız bu sene de yoğun ilgi gösterdi. Ticaret müşavirlerimizin her biri hem sanayi hem tarım sektörlerimizden 20 firmayla görüşmeler gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde bu buluşmaları devam ettirmeyi planlıyoruz. 2028 yılı içinde 375 milyar dolar mal ihracatı hedefimize ulaşmak için ihraç pazarlarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu yıl davet ettiğimiz ticaret müşavirlerimizin görev yaptığı 9 ülke Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 12 pay alıyor. Böyle etkinliklerle bu ülkelerin ithalatından aldığımız payı arttırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

22 Kasım 2023 Çarşamba günü 09.30-17.30 saatleri arasında Wyndham Grand İzmir Özdilek’te gerçekleştirilen etkinlik öncesinde; Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yrd. Recep Demir ve Dış Temsilcilikler Dairesi Başkanı Evren Subaşı tarafından Ticaret Müşavirlerimizin/Ataşelerimizin çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

İkili Görüşmelere Katılan Geçmiş Dönem Ticaret Müşavirleri/Ataşeleri

Görev Yaptığı Ülke

Görev Yaptığı Şehir

Adı ve Soyadı

1

Rusya Federasyonu

Kazan

İsmet ÖZKAN

2

Gürcistan

Batum

Feyza ERDOĞAN

3

Hindistan

Mumbai

Hüseyin AYDIN

4

Çin

Pekin

Hakan KIZARTICI

5

Çin

Şanhay

Murat KOCABAŞ

6

Malezya

Kuala Lumpur

Setenay İYİGÜN

7

Macaristan

Budapeşte

Meral ŞENGÜL

8

İran

Urumiye

Bekir Sıddık KIZMAZ

9

Belçika

Brüksel

İsmail Gencay OĞUZ

10

Birleşik Arap Emirlikleri

Abu Dabi

Hikmet Işıl DENİZ

ÜLKE

Ocak - Ekim 2022

Ocak - Ekim 2023

PAY

DEĞ

RUSYA FEDERASYONU

5.732.577.153

7.831.832.925

4,30%

36,62

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

2.751.190.948

4.342.973.106

2,38%

57,86

BELÇİKA

3.702.128.394

3.418.478.576

1,88%

-7,66

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

2.340.996.493

2.483.987.205

1,36%

6,11

İRAN (İSLAM CUM.)

2.000.418.766

2.047.987.705

1,12%

2,38

GÜRCİSTAN

1.678.527.069

1.842.587.406

1,01%

9,77

HINDISTAN

1.145.760.374

1.099.547.025

0,60%

-4,03

MACARİSTAN

1.038.859.103

993.682.320

0,55%

-4,35

MALEZYA

386.487.120

332.854.436

0,18%

-13,88

20.776.945.420

24.393.930.704

Kaynak:Haber Kaynağı

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