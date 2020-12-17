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Ticaret Bakanlığı’ndan oyun geliştirenlere destek

Mobil pazarlama analiz platformu AppsFlyer tarafından yayımlanan rapora göre, koronavirüs döneminde oyun uygulamalarında geçirilen süre yüzde 25 arttı. Raporda, küresel olarak mobil oyun yüklemelerinin ise geçen yıla göre yüzde 45 oranında yükselmesi dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı’ndan oyun geliştirenlere destek

AppsFlyer’ın Oyun Pazarının Durumu 2020 raporuna göre, mobil oyun yüklemeleri 2020'de yüzde 45 artarak 2019’daki yüzde 32'lik büyümenin önüne geçti. Uygulama kullanım oranları incelendiğinde ise koronavirüs döneminde oyun uygulamalarında geçirilen sürenin bir önceki yıla göre yüzde 25 arttığı gözlemleniyor.
50 bin dolar destek var
Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Bilgisayar Uygulaması Komisyon Desteği kapsamında, bilgisayar oyunu veya mobil uygulama geliştirmek isteyenlere, yazılım ve yetkin personel ihtiyacı için destek veriliyor. Satın alınacak ya da kiralanacak yazılımların masrafları ile istihdam edilecek en fazla 2 personelin ücreti için destek sağlanıyor. Yazılım masrafının yıllık yüzde 50'si 50 bin dolara kadar, istihdam edilecek 2 personelin brüt ücretleri de personel başına 25 bin dolara kadar karşılanıyor.

Yabancı dilde hazırlanan uygulamalar da destek kapsamında
Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği hakkında bilgi veren IFASTURK Eğitim Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Ticaret Bakanlığı’nın oyun ve uygulama girişimlerine sağladığı destekten yazılım, mobil uygulama, bilgisayar oyunu ve bilişim hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketler faydalanabiliyor. Uluslararası tüketiciye yönelik olarak yabancı dilde hazırlanan oyun veya uygulamalar da bu desteğin kapsamında yer alıyor. IFASTURK olarak mobil uygulama ve oyun geliştirme desteği danışmanlığı konusunda yıllara dayanan tecrübemiz bulunuyor. Bugüne kadar yüzlerce girişimcinin oyun ve uygulama alanında destek alması ve kendi markasını oluştırmasına katkıda bulunduk. Sektörün gelişimi ve üke ekonomisindeki payının artması için hedefimiz daha fazla girişimciye ulaşmak.” dedi.
 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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AppsFlyerOyunMobil PazarlamaEkonomi HaberleriIFASTURK Eğitim ArGe Ve Destek Kurucusu Mesut Şenel
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