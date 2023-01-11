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Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el araç piyasasına yönelik inceleme başlattı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasının dengesini bozduğu iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.
EKONOMİ 11.01.2023, 15:27
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, araç piyasasında yaşanan temin sorununa ilişkin paylaşımda bulundu.Bakanlık olarak harekete geçtiklerine işaret eden Muş, "Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
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