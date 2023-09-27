Ticaret Bakanı'ndan Şok Açıklama: 'Araç Yok' Dönemi Bitti! Fiyatlar Yüzde 15'e Varan Düşüş Gösterdi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el otomobil sektöründeki gelişmeler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Son dönemde piyasada yaşanan "araç bulunmuyor" probleminin azaldığını belirten Bolat, sıfır kilometre otomobillerin stoklarda yer bulmak zorunda kaldığını ve ikinci el otomobil fiyatlarında %10-15 oranında bir azalma gözlendiğini ifade etti.

Otomobil Fiyatlarındaki Artışın Sebepleri

Geçtiğimiz iki yıl içerisinde enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmalar, otomobil fiyatlarını ciddi şekilde etkiledi. Fiyat artışlarına karşı Bakanlık tarafından alınan önlemler neticesinde, Ticaret Bakanı Bolat, ikinci el otomobil fiyatlarında %10-15 aralığında bir düşüş yaşandığını belirtti.

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış

Bakan Bolat, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 29. Olağan Meclis Toplantısında bulunarak, Türkiye'nin 2022 yılında 90 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaştığını açıkladı. Hedeflerinin turizm, taşımacılık, sağlık turizmi ve bilişim sektörlerindeki ihracatı arttırmak olduğunu vurgulayan Bolat, yıl sonunda toplamda 365 milyar dolar döviz geliri elde etmeyi planladıklarını ifade etti.

Fahiş Fiyat ve Haksız Ticaret Uygulamalarına Karşı Önlemler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektöründe ve diğer alanlarda fahiş fiyat uygulamalarına karşı ciddi önlemler aldıklarını ve bu konuda ATO'dan büyük destek gördüklerini belirtti. Bakan, piyasada yer alan kötü niyetli aktörleri tespit edip ortadan kaldırmak için kanunlar ve yönetmeliklerle donatıldıklarını ve bu yetkileri titizlikle kullanacaklarını vurguladı.

İlan Siteleri ve Fiyat Manipülasyonları

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte, online ilan sitelerinde fiyat manipülasyonlarına sıkça rastlanmaya başlandı. Bakan Bolat, bu konuda sahte ilanlara karşı ağır cezai yaptırımların uygulandığını ve bu tedbirlerin meyvesini vermeye başladığını belirtti. Özellikle ikinci el otomobil piyasasında fiyatlarının %10-15 oranında düştüğünü, yeni otomobillerde ise zamların zorlaştığını ifade etti.

Denetim ve Kontroller Artıyor

Gıda ve market sektörlerinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirten Bakan Bolat, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının bir araya gelerek Gıda Fiyat Komitesi çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.