Ticaret Bakanı'ndan Deprem Bölgelerine Finansal Destek Müjdesi

Türkiye'nin farklı illerini sarsan büyük depremlerin ardından, Ticaret Bakanı'nın depremzedelere yönelik finansal destek ve yeniden yapılanma planlarına dair açıklamaları gündemi meşgul ediyor. Bakan, geçtiğimiz yıl yaşanan ve birçok can kaybına yol açan felaketin yıl dönümünde, depremden etkilenen bölgelerin acilen ihtiyaç duyduğu yeniden yapılanma ve destek çalışmalarına vurgu yaptı.

Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma Çabaları

Bakan, hükümetin depremden zarar gören şehirleri tekrar ayağa kaldırmak için gösterdiği çabaları ve bu süreçte yapılan yenilikleri detaylandırdı. Kahramanmaraş başta olmak üzere, 11 ili etkileyen bu felaketin ekonomiye yarattığı yükün 110 milyar doları bulduğu ve bu durumun, tarihin en kapsamlı enkaz kaldırma ve yeniden imar çalışmalarını gerektirdiği belirtildi.

Yeniden inşa sürecinde, Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla hareket edildiğini ve hükümetin enflasyonla mücadele ile birlikte bu konuyu önceliklendirdiğini ifade eden Bakan, bir yıl içinde şehirlerin yaralarının sarılmaya başlandığını ve vatandaşların büyük bir kısmının evlerine döndüğünü açıkladı. Yıkımların ortadan kaldırılmasıyla şehirlerin fiziksel ve moral görünümünün iyileştiğini, 650 bin civarında hasar gören konutun yenilenme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Finansal Destek ve Kredi İmkanları

Ticaret Bakanlığı'nın, depremden etkilenen işletmelere yönelik olarak Halkbank aracılığıyla sağladığı yüzde 50 faiz indirimli finansman desteğinin 2,2 milyar lirayı bulduğu, ayrıca TESKOMB aracılığıyla Kahramanmaraş'a yönelik 1,2 milyar liralık desteklerin sağlandığı belirtildi. Bu desteklerin, piyasa koşullarının çok altında uygun şartlarda sunulduğu ve bölge ekonomisinin canlandırılması için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Bakan, önceki ziyaretlerinde duyurduğu 100'er milyon liralık kredi ve finansman desteğinin yanı sıra, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya için toplamda 400 milyon liralık ek finansman desteği sağlanacağını müjdeledi. Bu finansmanın, bölge esnafı ve sanatkarları için yüzde 26 finansman maliyetiyle, 6 ayda bir geri ödemeli ve toplam 5 yıl vadeli olacağı açıklandı.

Deprem bölgeleri cazibe merkezi şehirler konumuna gelecek

Bolat, Eximbank kanalıyla deprem bölgesinde ihracatçılara yönelik ihracat kredisi ve ihracat sigorta desteği çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İhracat destekleri anlamında Ticaret Bakanlığı bünyesinde deprem bölgesindeki ihracatçıların fuar, alım heyetleri, tasarım ve marka gibi birçok destekten faydalanmasının mümkün olduğuna ve kendilerine öncelik tanındığına vurgu yapan Bolat, "İnanıyorum ki çok yakın bir gelecekte, bir iki sene içerisinde bu deprem bölgeleri deprem öncesinden daha canlı, dinamik, enerjik, modern ve çevreci bir cazibe merkezi şehirler konumuna gelecektir." diye konuştu.

Bolat, vatandaşların sabırla beklediğini anlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük sıkıntı çektiler ama devletimiz kendilerinin yanındadır, hükümet olarak onların yanındayız. Bütün gücümüzle elimizdeki imkanlarla destekliyoruz. Aziz milletimiz de gerek STK'ler gerekse şahsi olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ilk gün ilk saatlerden itibaren büyük bir dayanışma gösterdiler ve destekte bulundular. El birliğiyle millet ve ülke olarak bu asrın felaketi ve dünya tarihindeki en ağır felaketlerinden birinden birkaç yılda çok hızlı bir şekilde kalkmış olacağız. Geçen yıl yaklaşık 30 milyar dolar devlet bütçesinden deprem bölgelerine harcama yapıldı. İyi gidiyor, süreç hızlanıyor ve 110 milyar dolarlık bir bütçe yükü hesaplanmıştı. Allah'ın izniyle milletimiz, devletimiz, hükümetimiz bu yükün altından kalkmış olacak. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın."