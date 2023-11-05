Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye’nin üretim ve ihracat anlamında önemli bir aday ülke olarak öne çıktığı görülüyor

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, "Biz’in Gücü" temasıyla düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi, TİM Show Center'da düzenlendi.

Zirvede konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 20. yüzyılın ikinci yarısında, siyasi ve askeri risklere rağmen daha öngörülebilir bir dünya olduğunu aktararak "2000’li yıllarda, teknoloji ve küreselleşmede yaşanan hızlı gelişme ile artan refah düzeyi ve ticaret hacmine rağmen sorun ve risklerin arttığı, öngörülebilirliğin giderek azaldığı ve dahası küresel meseleler karşısında küresel iş birliği arayışının giderek zayıfladığı bir dünya söz konusu." diye konuştu.

Küresel ekonomide yaşanan dönüşüm sürecinde uluslararası ticaretin geleneksel yapısının önemli ölçüde değiştiğini ve ticaretin konusunun emek yoğun sektörlerden teknoloji yoğun sektörlere kaydığını anımsatan Bolat, "Teknoloji ve bilişim dünyasında yaşanan gelişmeler, e-ticareti önemli bir aktör olarak öne çıkarmıştır. Özellikle salgın sürecinde artan dijitalleşme, bir yandan dijital şirketlerin yükselmesine ve bu bağlamda yeni girişimcilik hikayeleri ile yeni iş ve çalışma modellerinin ortaya çıkmasına yol açmış, diğer yandan e-ticaret ve e-ihracat platformlarını oldukça popüler hale getirmiştir. Günümüzde gelişmiş ülkeler, nesnelerin interneti, yapay zekâ ve veri yönetimi çalışmaları kapsamında teknolojik dönüşüm stratejilerini şekillendirmektedirler." ifadelerini kullandı.

Bolat, dünya gündeminde, yeşil ve dijital dönüşüm öne çıktığına dikkati çekerek ürünlerin dijital ve yeşil çözümler sunmasının rekabetçilik için ana kriter haline geldiğini, yeşil ekonomilere yönelik eğilimin arttığı bir dönemden geçildiğini ve iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefine erişmenin küresel bir seferberliğe dönüştüğünü aktardı.

Türkiye'nin kuraklık ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki küresel çabalara katılarak Paris Anlaşması’nı 2021'de onayladığını ve 2053'te karbon sıfır ekonomi olma hedefini açıkladığını hatırlatan Bolat, şöyle devam etti:

"AB tarafından başlatılan Yeşil Mutabakat süreci ülkemizin de yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin ana odağı haline gelmiştir. Bu süreçte, Ticaret Bakanlığı olarak öncü rol üstlenip ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir, kaynak etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişini desteklemekte ve bakanlıklar arasında koordinasyon rolünü üstenmiş durumundayız. Bakanlığımız koordinasyonunda 2021'de yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile; yeşil enerji dönüşümü, sanayi üretiminin karbonsuzlaştırılması, döngüsel ekonomi dönüşümü, sürdürülebilir ulaştırma ve tarım, teknolojik dönüşüm ve inovasyon ile yeşil finans gibi pek çok farklı alanda adımlar atılması planlanmaktadır."