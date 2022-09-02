Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Bakan Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin de katılımıyla Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Toplantı Salonunda ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Muş, Gaziantep'in geçen yıl 10 milyar doları aşan ihracatla ülkenin en büyük 5. ihracatçısı olduğunu söyledi.Salgın nedeniyle uygulanan genişleyici para politikalarıyla 9 trilyon dolara ulaşan ABD Merkez Bankası bilançosunun enflasyonla mücadele kapsamında küçülmeye başladığını ifade eden Muş, şöyle konuştu:

"Küresel ekonominin de bu trendi takip etmesi ve küresel büyümenin önümüzdeki dönemde ciddi şekilde yavaşlaması beklenmektedir. Nitekim, ağustos ayı öncü göstergeleri son iki çeyrektir küçülen ABD'nin yanı sıra özellikle Avrupa'da beklentilerin de üzerinde bir yavaşlamaya işaret etmektedir. PMI verileri, Avro Bölgesi için son 18 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Alman Merkez Bankası ağustos ayında yayımladığı raporda Almanya’da bir resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun artmaya devam edeceğini belirtmiştir. Avrupa genelinde enerji dar boğazı yaşanırken, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkemizin en büyük ihracat pazarlarında resesyon ihtimali güçlenmektedir. Öte yandan, Ukrayna'da devam eden savaş ve Tayvan’da artan gerilim küresel ekonomi için önemli riskler barındırmaktadır."

Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik kritik adım olan ve İstanbul'daki Koordinasyon Merkezi'nden yönetilen Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında bugüne kadar 1 milyon ton gıdanın küresel piyasalara güvenli bir şekilde girdiğine değinen Muş, "Ukrayna’da gerçekleştirilen üçlü zirvede Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin huzurunda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır. Bu kapsamda oluşturulacak Görev Gücü, yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi tesislerin yeniden inşasını koordine edecektir." diye konuştu.

Küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin daha da güçlenerek büyümeye devam edeceğini aktaran Muş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz 2022 yılının ilk çeyreğinde olduğu gibi, ikinci çeyrekte de büyüme ivmesini sürdürerek yüzde 7,6 oranında büyümüştür. Mal ve hizmet ihracatımızda yaşanan yüzde16,4 oranındaki artışla ihracatın büyümeye katkısı 3,9 puan olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yarısından fazlası (yüzde 51'i) mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmış olup ihracat büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Böylelikle ülkemiz, ekonomik büyümesini kesintisiz 8 çeyrek boyunca devam ettirerek bu alanda bir kez daha dünyadan pozitif bir şekilde ayrışmıştır."