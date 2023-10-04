Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık

Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) Uludağ İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda, Bursa'nın sanayisiyle, tarımıyla, hizmetler sektörüyle, turizmiyle lokomotif şehirlerden olduğunu söyledi.

Bu vesileyle eylül ayı dış ticaret rakamlarını Bursa'da açıklamak istediklerini belirten Bolat, 2023 yılının dünya ekonomisi için büyüme anlamında oldukça durgun bir seyir gösterdiğini vurguladı.

Küresel ticaret anlamında da çok ciddi bir durgunluk olduğunu dile getiren Bolat, "Hatta gelişmiş ülkeler açısından gerileme de söz konusu. Biz bir de çok ağır bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bunun hem büyüme anlamında üretime hem de dış ticaret anlamında ihracat rakamları açısından olumsuz etkilerini yaşadık. Bütün bunlara rağmen makro ekonomik göstergelerimiz ve ihracat performansımız bu yılın ilk 9 ayı itibarıyla ekonomimizdeki dayanıklılığı, direnci göstermektedir. Bunu görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

"Ocak-eylül döneminde ihracatımız 187 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti"

Eylül ayı dış ticaret rakamlarına değinen Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eylülde ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık. Tebrik ediyoruz. Temmuz ayında ihracat rakamımız yine Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı. Ağustos ayında yine Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı. Bu anlamda gerçekten ihracat anlamında iyi bir performans gösterdik. Temmuz ayında 20,3 milyar dolardı, ağustos ayında 21,6 milyar dolara yükseldik. Eylül ayında da 22,7 milyar dolara ulaştık. Bakın 3 aydır ihracatımız sürekli yükselen bir seyir gösteriyor. Bu önemli bir başarı. Dünya konjonktürüne rağmen Türkiye'deki bazı doğal afet olumsuz etkilerine rağmen bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ocak-eylül döneminde 9 aylık baktığımızda ise ihracatımız 187 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılki seviyeyle hemen hemen aynı. Kafa kafaya bir rakam."

Bolat, şubat ayındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan ihracat kaybını son 7 ayda telafi ettiklerini anlattı.

Son 12 aylık ihracatın ise yüzde 0,4 artışla 253 milyar 534 milyon dolara yükseldiğini bildiren Bolat, "Burada şunu ifade etmek isterim ki deprem sürecinde 7 ayda tam 6 milyar dolarlık bir kaybımız var ihracatta. Deprem felaketi olmasaydı aslında ihracat rakamımızda bugün itibarıyla 9 ayda 6 milyar dolar daha fazla bir ihracattan bahsediyor olacaktık." diye konuştu.