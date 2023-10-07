Ticaret Bakanı Açıkladı! Otomobil ve Konut İlanlarına Büyük Müdahale Geliyor! 1 Kasım'da Neler Değişiyor?
Yayınlanma:
07 Ekim 2023 Cumartesi 17:45
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, araç ve konut sektörlerindeki aşırı fiyatlandırmalara dikkat çekerek yeni düzenlemelerin yolda olduğunu belirtti. Bu yeni düzenlemeler, 1 Kasım itibariyle devreye girecek ve ilan sitelerinde gerçek dışı fiyatlandırmaların önüne geçileceği ifade edildi.
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Canlı yayında Bakan Bolat, konut ve otomobil sektörlerindeki fiyat artışlarına değindi. İlan platformlarındaki aşırı fiyatlandırmaların tüketiciler tarafından sıkça eleştirildiğini belirtti. Bu eleştirilere yanıt olarak, 1 Kasım itibariyle gerçek dışı fiyatlandırmaların bu platformlarda yer almayacağını duyurdu.
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1 Kasım İtibariyle Neler Değişecek?
Bakan Bolat'ın verdiği bilgilere göre, yeni uygulamalarla, ilanlarda yüksek fiyatla ikinci el satışı yapılamayacak. Ayrıca, emlak ve otomobil piyasasında yanıltıcı ilanlarla fiyatların şişirilmesini engellemek adına ilan sitelerine daha fazla sorumluluk yüklendi. Bu düzenlemeler 31 Ağustos'ta yapıldı ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
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Piyasaların Düzenlenme Süreci
Ticaret Bakanı, "Piyasanın adil ve istikrarlı bir şekilde işlemesi için bu adımları attık." dedi. Ayrıca, otomobil tedarikinde gözlemlenen gelişmelere de değindi. Önceki dönemlerde 3-6 ay gibi uzun sürelerle araç temin edilirken, şimdi bu sürelerin 3-24 saat arasına indiğini belirtti. İkinci el otomobil fiyatlarında %15'e varan düşüşlerin yaşandığını, birinci el sıfır araçlarda ise %10-20 indirim kampanyalarının olduğunu ifade etti.
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Otomobil Piyasasındaki Yeni Dönem
Otomobil sektörü, indirim kampanyalarıyla önemli bir evreye girdi. Bakan Bolat, piyasanın normale dönmesi ve adil uygulamaların sağlanmasının önemini vurgulayarak, bu değişikliklerle piyasaların daha düzenli işleyeceğini belirtti.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, araç ve konut piyasalarındaki aşırı fiyatlandırmaları ele alarak tüketicilere daha adil bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçladıklarını vurguladı.