Ticaret Bakanı Açıkladı! Otomobil ve Konut İlanlarına Büyük Müdahale Geliyor! 1 Kasım'da Neler Değişiyor?

Piyasaların Düzenlenme Süreci

Ticaret Bakanı, "Piyasanın adil ve istikrarlı bir şekilde işlemesi için bu adımları attık." dedi. Ayrıca, otomobil tedarikinde gözlemlenen gelişmelere de değindi. Önceki dönemlerde 3-6 ay gibi uzun sürelerle araç temin edilirken, şimdi bu sürelerin 3-24 saat arasına indiğini belirtti. İkinci el otomobil fiyatlarında %15'e varan düşüşlerin yaşandığını, birinci el sıfır araçlarda ise %10-20 indirim kampanyalarının olduğunu ifade etti.