Ticaret Bakanı Açıkladı: Ocak Ayında İhracatta Rekor Kırıldı

Türkiye, son dönemde ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Özellikle Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamaları, ülkenin ekonomik kalkınma ve ihracat alanında kaydettiği ilerlemeleri gözler önüne seriyor. Malatya'da düzenlenen bir basın toplantısında Bakan Bolat, Türkiye'nin tarihi bir ihracat rekoru kırdığını duyurdu. Bu başarı, sadece ekonomik bir gösterge olmanın ötesinde, ülkenin karşılaştığı zorluklara rağmen gösterdiği direncin ve toparlanma kapasitesinin bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

Ulusal Felaketin Ardından Ekonomik İyileşme

Bir yıl önce meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen büyük deprem, Türkiye için büyük bir sınavdı. Bu doğal afette 50 binden fazla insan hayatını kaybetti ve on bir şehir büyük hasar gördü. Ancak hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, afetin ilk saatlerinden itibaren yürütülen kapsamlı iyileştirme çalışmaları sayesinde ülke bu zorlu dönemi aşmayı başardı. Deprem sonrası yürütülen hasar tespit çalışmaları, yeniden yapılanma, imar ve inşaat faaliyetleri, Türkiye'nin bu tür felaketlere karşı direncini ve hızlı toparlanma yeteneğini gösterdi. Şimdiye kadar 46 bin konutun tamamlanarak teslim edilmesi, bu başarının somut örneklerinden biri.

İhracatta Tarihi Bir Rekor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarına göre, Türkiye son dönemde ihracatta önemli bir rekor kırdı. Bu başarı, dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara, lojistik ve tedarik zinciri sorunlarına rağmen elde edildi. Özellikle Kovid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi küresel krizler, birçok ülkenin ekonomisini olumsuz etkilerken, Türkiye stratejik konumu ve güçlü üretim kapasitesi sayesinde bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardı.

Ekonomik Büyüme ve İstikrar

Türkiye'nin ekonomisi, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bakan Bolat'ın verdiği bilgilere göre, Türkiye ekonomisi ilk dokuz ayda %4,7'lik bir büyüme kaydetti. Bu büyüme, hem iç pazardaki canlılık hem de ihracattaki olumlu ivme sayesinde sağlandı. Ülkenin milli geliri, yıllıklandırılmış bazda 1 trilyon 75 milyar dolara ulaştı ve önümüzdeki dönemde bu rakamın 1,1 trilyon doları aşması bekleniyor.

"Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık"

Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı payın yüzde 1,06'ya yükseldiğini vurgulayan Bolat, "Hem bizim ihracat artışımız hem de küresel ticarette 32,5 trilyon dolardan 31 trilyon dolara dünya ticareti geriledi, bizim payımız yükseldi. Depremden dolayı 6 milyar dolarlık bir ihracat kaybı yaşadık ama buna rağmen hamdolsun Türkiye olarak biz 1 ay önce TİM ile beraber Cumhurbaşkanımızın yıllık değerlendirme toplantısında açıkladığı üzere 255,8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık, yüzde 0,64 bir büyümeydi. İthalatta gerileme, dış ticaret açığında gerileme, ihracatın ithalatı karşılama oranında artış kaydettik." şeklindeki değerlendirmelerde bulundu.

"Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık"

Bakan Bolat, bu olumlu tablonun ocak ayında da devam ettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ocak ayın ilk 4 gününde hemen hemen çok az küresel siparişler olduğu halde ki bu normaldir işte uzayan yılbaşı tatili, kapalı iş yerleri faktöründen dolayı ama buna rağmen şimdi açıklamak istiyorum. Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık.

Yine güzel bir rakam vereceğim. Son 12 aylık ihracatımız da 256,5 milyar dolara yükseldi. Yani aralık sonunda kırdığımız 255,8 milyar dolarlık ihracatın üstüne 700 milyon dolar daha ekledik, yeni rekorumuz 256,5 milyar dolar oldu. İthalata bakalım, biz ithalatı da söylüyoruz hiç çekinmiyoruz açığı da söylüyoruz dış ticaret açığını. İthalatta daha güzel bir haber var, ithalatımız da ocak ayında yüzde 22'lik bir azalışla 26 milyar 201 milyon dolara gerileme kaydedildi. Bunun en önemli sebepleri arasında bizim hükümetimiz 3 Haziran tarihinde kurulduktan sonra hükümet olarak aldığımız tedbirler, özellikle ithalatta ülkemize yönelik haksız ticari uygulamalar ve damping uygulamalarına karşı getirdiğimiz tedbirler, enerji fiyatlarındaki dünya piyasalarındaki stabil durum ve de özellikle 2023'te otomotiv ve altın ithalatındaki aşırı artışa karşı yılın ikinci yarısında uyguladığımız tedbirlerden sonraki azalmadan kaynaklanmaktadır. Bu şekilde arkadaşlar ocak ayında dış ticaret açığımız da yüzde 57'lik bir gerileme kaydedildi bir önceki yılın aynı ayına göre. Yani ocak ayı dış ticaret açığımız 6,2 milyar dolara indi ihracatın ithalatı karşılama oranı da 18,9 puanlık bir artışla geçen yıla göre bu yıl ocak ayında yüzde 76,4'e yükseldi."