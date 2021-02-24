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THY, uzaktan çalışma uygulamasını mayıs sonuna kadar uzattı

THY İstihdam Başkanlığından yapılan açıklamada, çalışanlardan aldıkları geri bildirimler ve salgının mevcut durumu göz önünde bulundurularak uzaktan çalışma süresinin uzatıldığı belirtildi.

THY, uzaktan çalışma uygulamasını mayıs sonuna kadar uzattı

THY İstihdam Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yeni bir değerlendirme ve bilgilendirme yapılana kadar ortaklığımız yurt içi yerleşkelerinde uzaktan çalışmanın 31 Mayıs 2021'e kadar devam ettirilmesine karar verilmiştir." denildi.

Uzaktan çalışma usul ve esaslarının aynı şekilde sürdürüleceği aktarılan açıklamada, destek birimine çalışanlardan gelen sorular ışığında "Sıkça Sorulan Sorular" dokümanı da hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, uçuş çalışanları için uçuş frekansları göz önünde bulundurularak planlama yapılacağı bildirildi.

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