THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı.
EKONOMİ 28.02.2022, 22:08
Alınan bilgeye göre, yayımlanan notam üzerine THY, 24 Şubat'ta durdurduğu Ukrayna ve Moldova seferlerini 15 Mart saat 23.59'a kadar yapmama kararı aldı.
THY, Rusya'nın Soçi ve Rostov kentleri ile Belarus'un başkenti Minks'e sefer iptallerini de 2 Mart'a kadar uzattı.
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