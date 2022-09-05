THY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, her yıl dünyanın 129 ülkesinden milyonlarca insanı gökyüzünde buluşturan Türk Hava Yolları'nın uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru olduğu bertilerek, Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olan bu prestijli iş birliğinin UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin 10 Haziran 2023’te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olması açısından da ayrı bir önem taşıdığı ifade edildi.